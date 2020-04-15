В Костромской области из-за шашлыка во дворе сгорел дом и четыре дачи

15.04.2020, 8:00, Новости дня

В Костромской области из-за неосторожного обращения с огнем за сутки сгорело один деревенский дом, четыре садовых домика и семь сараев. Теплая, но ветреная погода заманивает жителей области на дачи, передает ГТРК "Кострома".

Так в Кологривском районе жители Петербурга, приехавшие на самоизоляцию в деревню, решили приготовить шашлык. Разведенный среди сухой травы во дворе костер перекинулся на деревянные дома. Пожар тушили шесть расчетов в течение несколько часов. Полностью сгорели дом и четыре садовых дачи.

Под Костромой в поселке Никольское женщина спалила садовый дом и семь сараев у соседей. Она решила сжечь собранный мусор, он не рассчитала силу ветра и погодные условия.

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ГТРК "Кострома"