Представлены смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro за 800-1000$

15.04.2020, 7:53, Разное

Китайский бренд OnePlus презентовал свои новые флагманские смартфоны 8 и 8 Pro. Прежде в интернете появилась информация о технических параметрах гаджетов, а теперь стала известна и стоимость моделей.

Каких-либо перемен в дизайне по сравнению с прежними мобильными устройствами не произошло. Главное изменение – спереди фронтальная камера находится в отверстии, при этом в дисплее в обеих версиях.

Специалисты в области технологии уже прозвали OnePlus 8 Pro условно лучшим девайсом азиатского производителя, который порадует многочисленных потребителей беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт и полноценной защитой от проникновения жидкости всем тем, чего ожидали фанаты компании. Оба смартфона получили от разработчиков процессор Qualcomm Snapdragon 865, у OnePlus 8 имеется 6,55-дюймовый экран с максимальной яркостью 1100 кд/м2 и кадровой частотой 90 Гц.

Оба гаджета обладают 8/12 Гб «оперативки», объем собственной памяти составляет 128/256 Гб, у восьмой модели емкость аккумулятора равна 4300 мАч, у версии Pro – 4510 мАч. Топовая модификация имеет основную камеру на четыре датчика с главным на 48 Мп и цветовым фильтром. OnePlus 8 получил тройную камеру на 48+16 Мп, а также макрокамеру.

Новинки от популярного китайского бренда заметно подорожали. В зависимости от конфигурации «восьмерка» будет продаваться за 700-800 долларов. Топ-модификация обойдется клиенту дороже – до 1000 долларов, но это ценники для США, потому как в КНР за разработки будут просить меньше.