 

Коронавирус реально обнаружить в человеческих фекалиях до проявления симптомов

15.04.2020, 7:53, Разное

Австралийские исследователи в результате проведенного исследования смогли выявить факт того, что наличие коронавируса возможно идентифицировать в человеческих фекалиях. Особое значение имеет то, что выявление реально еще за неделю до появления характерных внешних симптомов у человека.
Учитывая вышеуказанный факт, эпидемиолог Апарна Лал, представляющая Научно-исследовательскую школу здоровья населения (Австралия), анонсировала проведение тщательного исследования содержимого канализационных стоков. Таким образом предполагается провести отслеживание оперативной ситуации с вирусом SARS-CoV-2 и воспользоваться возможностью по предупреждению вспышек заражения. К слову, один из лауреатов Нобелевской премии, профессор-иммунолог Питер Доэрти, комментируя такой метод, назвал его “непривлекательным”. Тем не менее, эксперт признал, что вопрос спасения жизни тысяч людей стоит таких “жертв”.

Примечательно, что, параллельно с австралийскими, подобных знаний добились и их коллеги из Нидерландов. В частности, проведение аналогичных исследований сточных вод предложил провести микробиолог Гертьян Медема из Амерсфорта. По его мнению, пробы, взятые из канализационных сетей и обработанные затем в лабораториях, будут представлять очень ценную информацию о состоянии миллионов человек. Об этом пишет издание Daily Mail.



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