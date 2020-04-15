Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса

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15.04.2020, 7:08, Новости дня

Главврач 40-й больницы в Москве Денис Проценко сообщил об излечении от коронавируса.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – сообщил главврач в Facebook.

Ранее сообщалось, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Болезнь протекает не в тяжелой форме.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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