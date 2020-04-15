Роскачество назвало правила безопасности при установке мобильных приложений

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15.04.2020, 7:28, Новости дня

Установке приложения на смартфон обязательно должно предшествовать изучение политики конфиденциальности, поскольку слепое согласие с прописанными в ней условиями может привести к потере личных данных, сообщили в Роскачестве.

«Роскачество напоминает: перед использованием любого сервиса внимательно изучайте его политику конфиденциальности, а не слепо соглашайтесь с ней, как делают большинство пользователей. Особенно ту её часть, которая касается собираемых и передаваемых данных. В ней часто и заключается подвох», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Если объем таких данных кажется излишним, от такого сервиса, по возможности, лучше отказаться; кроме того, нужно обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам – посредникам и партнёрам компании-разработчика, считает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Он также уверен, что наиболее существенные условия должны быть сформулированы простым и доступным языком, это лишь повысит доверие пользователя к продукту.

Помимо внимательного изучения политики конфиденциальности, необходимо следить еще и за тем, какие разрешения запрашивает приложение: например, если приложение «Фонарик» запрашивает разрешение на доступ к микрофону, фотогалерее или контактам, это должно насторожить, отмечают эксперты.

«Стоит давать разрешения только на те запросы приложений, которые действительно необходимы для выполнения основной функциональности. Доступы к фотогалерее, микрофону, камере, геолокации и телефонной книге нужно предоставлять крайне осторожно и сознательно»,– рассказали Роскачестве.

Ранее Роскачество рассказало о правилах безопасности на сайтах знакомств во время карантина.



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