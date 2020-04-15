Тайна военной части №10003

15.04.2020, 7:35, Разное

Воздействовать на человека не только пулей, но и разного вида излучениями пытались на протяжении всего ХХ века. Дело в том, что клетка живого организма имеет два электрических полюса: «+» и «-«, представляя собой типичный колебательный контур, способный по законам физики излучать и улавливать электромагнитные волны определенной частоты. Многие, даже солидные ученые в начале ХХ века были уверены, что если определить точную «жизненную частоту» конкретного человека или его внутренних органов, то можно творить чудеса. А именно: передавать информацию непосредственно в мозг, сделать обычным явлением то, что называется телепатией и ясновидением.

Впрочем, стоит отметить, что человек хоть и является, образно говоря, приемопередающей антенной, и ритмы его электрического биополя вроде бы хорошо изучены, уподобить гомо сапиенс простому радиоприемнику не получилось до сих пор. Бог, возможно, хранит свое земное творение от слишком уж грубых посягательств на его душу.

Увы, нарушать психику и даже убивать человека при помощи направленного электромагнитного излучения определенной частоты, с позволения сказать, «ученые» все-таки научились. Но здесь давно проявилась знаковая закономерность. Те, кто создавал и использовал психотронные «генераторы смерти», сами быстро умирали, чаще всего от рака. Есть, наверное, темы, запрещенные для познания самой Природой.

Генераторами, воздействующими своими полями и лучами на психофизическое состояние какого-нибудь индивидуума, занимались в основном спецслужбы. Но и в Генштабе у нас не спали — там шли своим путем и к овладению абсолютным оружием подошли вплотную.

Засекречено

СССР стал первой страной, где, особенно не афишируя и не претендуя на Нобелевские премии, смогли практически применить ту «теорию единого поля», которую вроде бы понимал, но так и не осознал Альберт Эйнштейн, и, опираясь на которую, творил свои энергетические чудеса Никола Тесла. Работы по полевым системам, объединявшим то, о чем раздельно говорилось в последнее время, — лучевое, волновое и психофизическое, были засекречены. Не только потому, что в случае реализации обеспечивали полное превосходство над противником, но и потому, что входили в критическое противоречие с официальной наукой, для которой такое понятие, как эфирное пространство, было лишь поэтической аллегорией, а не физической реальностью.

Приказом начальника Генштаба Моисеева в 1987 году была создана лаборатория, которую возглавил полковник Михаил Бажанов.

За короткое время были достигнуты просто невероятные по эффективности результаты. Полевые генераторы оказались способны очищать от любых загрязнений огромные водные акватории, и даже землю. В то же время они могли сделать самый чистый источник воды непригодным для питья. Вода не становилась отравленной, сохраняла видимые физико-химические свойства, но живыми организмами просто не усваивалась. Интересные эксперименты были проведены и запротоколированы с нефтепродуктами. Дизтопливо, к примеру, после облучения могло усилить энергоотдачу, что вело к повышению мощности двигателей и значительной экономии горючего. А могло, после облучения, но уже измененной частотой поля, вообще потерять способность гореть. На одном из армейских полигонов провели эксперимент. После облучения колонны танкового батальона генератором, находившимся в неприметном месте за много километров от места движения машин, все танковые дизели заглохли одновременно.

СССР скачкообразно обошел США по созданию оружия, использующего действительно «новые физические принципы». Завершись перестройка надлежащим образом, Советский Союз стал бы непобедим без всякого ядерного оружия, а вот Штаты быстро растеряли бы все признаки своей сверхдержавности. Но получилось то, что получилось. Вскоре после 1991 года работы по полевому оружию в России закрыли. Специалистов уволили, документацию уничтожили. Нельзя исключить, что часть секретов ушла за океан. Во всяком случае, именно с начала 1990-х в США работы по различным видам «пучкового», «лучевого» и «психофизического» оружия ускорились. Возможно, там достигли таких результатов, что и российские специалисты не могли не озаботиться растущим дисбалансом в новых видах вооружения.

Тайна N 10003 — еще наша

Помимо лаборатории Бажанова в Генштабе существовала еще более секретная часть N 10003, которая была настолько закрыта, что даже министры обороны о ней практически ничего не знали, поскольку подчинялась она непосредственно НГШ. Создал часть и бессменным командиром ее был генерал-лейтенант Алексей Савин. Ему удалось собрать уникальный коллектив, который решал поистине нерешаемые задачи. Одним из ведущих направлений была боевая парапсихология. При этом от попыток воздействия на чужой мозг при помощи психотронных генераторов Савин отказался. Он разработал концепцию солдата будущего — не как биоробота-убийцы, а как Воина духа. Удалось найти алгоритм подготовки, позволявший обычному человеку открывать у себя сверхвозможности. Такие Воины с большой буквы становились непобедимы в любом бою, даже там, где применялось бы оружие, основанное «на новых физических принципах». Это кажется невероятным, но специалисты, овладевавшие секретами системы, которую позже назвали боевой русской, сокращенно СБОР, могли, например, уклоняться от вражеских «лучей смерти», но сами были способны усилием воли вывести из строя чужую систему управления, даже построенную на новейших цифровых технологиях.

Россия пока еще может парировать внешние угрозы даже на уровне как бы запредельных понятий. Но надо спешить. Настоящих специалистов осталось немного, да и те уже в солидном возрасте. Главное — не потерять научную школу, в которой доминирует не подавление души и духа, а раскрытие таких возможностей человека, которые делают его непобедимым.