Норвежский политик обратился к жителям Крыма из-за коронавируса

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15.04.2020, 7:30, Новости дня

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать меры по нераспространению коронавируса.

«Желаю вам всего наилучшего в эти тяжелые времена в борьбе с коронавирусом… Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись вместе. Крым уже пережил много кризисов, справится и с этим. Надо только переждать и выполнять все решения правительства», – передает РИА «Новости» слова Вебера в видеообращении, которое поступило в крымский парламент.

По его словам, жители Норвегии из-за ситуации с коронавирусом тоже сидят дома. В стране закрыты детские сады, школы, университеты, многие фирмы. Запрещено передвижение, закрыты аэропорты.

«Мы вот и в Крым прилететь не можем. Нам пришлось отказаться в проведении конференцию «Друзья Крыма». Перенести на лучшие времена», – сказал Вебер.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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