 

Названа опасность бессимптомного течения COVID-19

15.04.2020, 7:30, Новости дня

Человек с коронавирусом при бессимптомном течении болезни может заразить других, отметил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. По его словам, это главная проблема, связанная с распространением инфекции.

«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», – приводит его слова РИА «Новости».

Специалист отметил, что бессимптомно болезнь чаще всего переносят более молодые, здоровые и крепкие люди, а пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями переносят коронавирус тяжелее. Дети реже болеют COVID-19, но бессимптомное течение у них тоже достаточно распространено, сказал Авдеев.

«Определить наличие коронавируса при бессимптомном течении можно, только сдав анализ, при этом только в той фазе, когда вирус размножается», – сказал эксперт, пояснив, что если данная фаза прошла, человек может узнать, что переболел COVID-19, только пройдя тест на выявление антител.

Он не исключил, что сценарии развития коронавируса при бессимптомном течении заболевания могут быть разные, в том числе могут проявиться осложнения.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что новый коронавирус, даже если не проявляется в виде симптомов, действительно способен держаться в организме человека около четырех недель.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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