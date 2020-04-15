 

Минэнерго не ожидает роста тарифов на электроэнергию для населения

15.04.2020, 7:30, Разное

В Минэнерго предложили в тарифы на электроэнергию с 2021-го по 2023-й компаний-поставщиков включить расходы на противостояние эпидемии COVID-19 и проценты кредитования для пополнения оборотного капитала. Однако ведомство не станет менять правила индексации цен на электричество, поэтому для населения роста не будет.
По словам замглавы Министерства энергетики РФ Евгения Грабчака, данные предложения являются в своем роде антикризисными мерами, разработанными для поддержки предприятий энергетической отрасли. Данные шаги, как отметил представитель ведомства, не предполагают рост тарифов на водо- и тепло- и электроснабжение, индексация которых ограничивается инфляцией.

Цены для населения не превысят показатели, установленные правительством, поскольку правила индексирования тарифов не отменяются, и их пересмотр не планируется. При возникновении каких-либо выпадающих доходов, логичнее, по мнению Грабчака, чтобы их погашением занималось государство.



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