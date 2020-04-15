 

Мнение: Скромная попытка

15.04.2020, 7:22, Разное

О попытках Турции разблокировать трассу М-4, которая по Московской редакции Сочинских соглашений должна была быть разблокирована с 15 марта, а по самой трассе должно было осуществляться полноценное патрулирование турецких и российских военных. Но пока все никак.

Есть сообщения https://twitter.com/TNTreports/status/1250105790423281668/photo/1, что кулуарно ведутся переговоры о сдаче Турцией районов к югу от М-4 Асаду. Боевики к этому готовятся и вывозят ценное имущество на север под предлогом "улучшения инфраструктуры".

Источник: Colonel Cassad



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