Помощь под треск бюджетов

15.04.2020, 7:20, Разное

Как в Германии, Скандинавии и странах Балтии государство поддерживает бизнес.

Владимир Путин сначала объявил нерабочей, но с сохранением заработной платы, одну неделю, а потом продлил нерабочие дни до начала мая. Проблема в том, что если сотрудникам госсектора сохранять зарплату должно государство, то люди, занятые в частном секторе, зависят от своего работодателя. При этом у многих работодателей — особенно у малого бизнеса — доходы в нерабочие дни стремятся к нулю, и тогда у предпринимателей остается всего несколько вариантов реагирования на ситуацию. Все они непривлекательные: отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, увольнять их или компенсировать им издержки из своего кармана (если есть чем). Сергей Собянин в начале апреля пояснил о невозможности тотальной поддержки малого и среднего бизнеса за счет государства. «Новая» изучила опыт нескольких европейских стран и пришла к выводу, что там подход к этому вопросу совсем другой.

Во многих странах Европы претендовать на господдержку могут не только крупные бизнесмены, но и мелкие. И даже не граждане этих страны. Фото: EPA

Германия

В конце марта правительство Германии выделило 50 млрд евро на поддержку индивидуальных и малых предпринимателей. Предприятия, где занято менее пяти человек, могут рассчитывать на единоразовую выплату до 9 тысяч евро на три месяца, предприятия с численностью сотрудников до 10 человек — на выплату в 15 тысяч евро.

Единственное условие — предприятие не должно быть убыточным на 11 марта 2020 года, то есть государство спасает тех, кто до нынешнего кризиса держался на плаву.

Деньги — это именно государственная помощь, не кредит, возвращать их не нужно. Еще 2 млрд евро выделено непосредственно на поддержку стартапов.

Государство также мотивирует предприятия не увольнять сотрудников, а переводить их на так называемый неполный рабочий день с сохранением 60% (для работников с детьми — 67%) от «докризисной» ставки (Kurzarbeitgeld). Эти деньги государство берется компенсировать работодателю, если он обязуется сохранить работника в штате и после кризиса, а также вернуть ему прежние условия работы.

При этом фактически во время кризиса сотрудник по решению работодателя может работать меньше или не работать вообще —

например, если компания временно остановила свою деятельность. Претендовать на компенсацию может любое предприятие, если места 10% сотрудников или более оказались затронуты кризисом. Для этого нужно подать электронную заявку в Федеральное агентство занятости. Эта схема уже была опробована во время кризиса 2008–2009 годов, когда государство компенсировало зарплаты 1,4 млн сотрудников, но в агентстве занятости ожидают, что в этот раз цифры будут выше 2 млн. Уже к 9 апреля было получено более 650 тысяч таких заявок — в частности, 80 тысяч заявок поступило от автомобильного концерна Volkswagen.

Чтобы получить такую компенсацию для своих сотрудников, вовсе не обязательно быть одним из крупнейших национальных бизнесов и даже гражданином Германии.

Максим Сатановский живет в Германии 10 лет по постоянному виду на жительство. У него своя пельменная в Дрездене, а под Дрезденом — небольшой ресторан и пансионат. По бизнесу Максима карантинные меры ударили сильно. Пельменная в Дрездене работает, но количество заказов сильно сократилось — основными заказчиками были рестораны, а они сейчас закрыты. «Раньше развозил пельмени ящиками, теперь — пакетиками», — говорит Максим. Но пока заказы есть, работают два сотрудника: один — на полную ставку, другой — на полставки. С теми, кто работал по часовой оплате, пришлось расстаться.

Пансионат под Дрезденом пришлось закрыть, как и ресторан. Правда, Максиму удалось договориться с городской ратушей, что во время пасхальных каникул ресторан будет работать — но только навынос. Это поможет, но не сильно. «У меня на Пасху все было вперед забронировано, — рассказывает Максим. — Обычно за несколько дней Пасхи мы зарабатывали трехнедельную выручку». Ключевой сотрудник ресторана — повар, официанты работают в почасовом формате, и их количество зависит от сезона. Сохранить повара Максиму помогло государство: бизнесмен оформил заявку на компенсацию, подал в региональное отделение агентства занятости, и теперь 60% прежней зарплаты повару выплачивают из бюджета страны. Будучи владельцем микропредприятия, Максим мог бы претендовать и на дополнительную помощь от городской администрации Дрездена — выплату в размере тысячи евро, — но закончил предыдущий год с убытком. В этом случае компенсации не полагается.

Сейчас тяжело, но помощь государства чувствуется, говорит Максим. «У меня гражданство России, я, честно говоря, задумывался о том, чтобы его поменять, но как-то не торопился этим заниматься, — рассказывает он.

«А теперь посмотрел, как РФ относится к своим гражданам. Я, конечно, и раньше это знал, но сейчас как-то все особенно запредельно. Думаю, когда все это закончится, займусь оформлением гражданства здесь».

Помимо мер федерального правительства, практически в каждой земле действуют свои меры поддержки бизнеса. Например, из земельного бюджета Баварии на поддержку экономики выделено 10 млрд евро. Согласно принятому постановлению, баварские предприятия с численностью сотрудников до пяти человек могут рассчитывать на единоразовую выплату в 5 тысяч евро, до десяти человек — в 7,5 тысячи евро, до 50 человек — в 15 тысяч евро. Выплаты, говорится в документе, будут начислены «быстро и без бюрократических преград». В Берлине на помощь малым и средним предприятиям выделено 100 млн евро. Индивидуальные и малые предприятия могут претендовать на 5 тысяч евро. В федеральной земле Баден-Вюртемберг помощь оказывают как в виде выплат (до 30 тысяч евро на три месяца предприятиям численностью до 50 человек), так и в виде займов.

Немецкие экономисты объясняют: лучше выделить срочную помощь сейчас, чем потом долго бороться с последствиями кризиса.

«Чем более щедрые эти меры, тем больше можно поддержать спрос и потребление во время кризиса и тем быстрее экономика оправится после того, как будут сняты ограничения», — пояснил экономист Deutsche Bank Марк де Муйзон.

СкандинавияДания

В середине марта свой пакет помощи средним и малым предприятиям сформировало правительство Дании. Упор, как и в Германии, сделан на то, чтобы помочь предприятиям сохранить своих сотрудников во время кризиса, а сотрудникам — не потерять работу в непростое время. С этой целью государство берется компенсировать предприятиям, затронутым кризисом, до 75% зарплат (но не более 4 тысяч евро в месяц на сотрудника), при этом предприятие обязуется не увольнять работников. Сотрудникам, работающим с почасовым окладом, государство берется компенсировать 90% дохода.

«Я считаю важным сегодня послать компаниям этот сигнал — сохраните своих работников, — заявила, комментируя эти меры, премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Профсоюзы и правительство договорились об укреплении временной системы компенсации. Вместе мы защитим рабочие места датчан».

Кроме того, государство обязалось до 9 июня помогать с выплатой аренды тем предприятиям, чьи доходы серьезно упали из-за кризиса. В правительстве подсчитали, что только эти две меры обойдутся государственному бюджету примерно в 46 млрд датских крон (более 6 млрд евро).

Однако здесь, как и в Германии, подсчитали, что расходы сейчас позволят избежать еще больших расходов в будущем. «Если дать компаниям разориться, убытки понесут их кредиторы. Пытаясь сократить количество потенциальных банкротов сейчас, можно избежать убытков <в будущем>», — пояснил в интервью «Новой газете» профессор Бо Саннеман Расмуссен, эксперт налогового комитета прежнего правительства Дании и один из соавторов современной датской налоговой реформы.

Норвегия

В Норвегии приняты аналогичные меры. В течение двух месяцев (с середины марта до середины мая) компании, затронутые кризисом, могут рассчитывать, что государство компенсирует им существенную часть операционных расходов — аренду, страховые выплаты, часть зарплаты, выплаты по кредитам. В частности, для малых и средних предприятий государство компенсирует до 90% зарплат. В течение двух месяцев работодатель обязан покрыть лишь два (вместо 15, как раньше) дня больничного своего сотрудника — остальные дни тоже покрывает государство. Предприятие также имеет право отложить выплаты по НДС и социальному налогу — это касается и крупных компаний, и индивидуальных предпринимателей.

Сотрудникам, которые все же были уволены, государство выплачивает разовую компенсацию в размере 100% от зарплаты. Фрилансеры и самозанятые лица, которые не могут работать из-за кризиса, могут претендовать на 80% компенсации.

Страны Балтии

Скандинавские страны возглавляют европейские рейтинги по ВВП на душу населения, а вот балтийские страны — в нижних строчках рейтинга. Но и здесь меры по поддержке бизнеса абсолютно беспрецедентны.

Литва

Так, правительство Литвы в середине марта выделило на помощь экономике 5 млрд евро — это порядка 10% ВВП. В более скромных, чем в Скандинавии, масштабах, литовское государство тоже берется компенсировать зарплаты сотрудникам пострадавших компаний — на уровне 60%, но не более 555 евро в месяц. Все выплаты налогов бизнес может отложить или распределить на более длинный период. То же самое касается оплаты электричества, а это немалая статья расхода для производств. Отдельной строкой идет помощь фрилансерам и самозанятым лицам: они могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 257 евро в течение трех месяцев.

Литовский предприниматель Виктор Воронцов говорит, что такие меры очень своевременны. Виктор руководит предприятием, которое производит леса и доски. В целом, говорит он, пока все не так плохо: «Мы продолжаем продавать, фуры идут, клиенты продолжают платить — это самое главное». Строительство и промышленность — две основные отрасли, которые покупают товар Виктора, — пока продолжают работать. Но заказов все равно стало значительно меньше: из 15 человек, трудоустроенных его компанией, сейчас работают только трое. Остальным, надеется Виктор, удастся компенсировать зарплату хотя бы частично, за счет государственных субсидий. Для этого нужно подать заявку, Виктор отправил ее несколько дней назад и ждет ответ. Возможность отложить уплату налогов он называет важной мерой и тоже воспользовался ею.

«Я считаю, что в Литве государство достаточно хорошо среагировало, — говорит он. — Мы использовали отсрочку в уплате налогов, это огромная помощь. Любой бизнес сейчас может не платить налоги с зарплаты, любой бизнес может подать на получение субсидий, если у тебя простой. Это очень хорошая поддержка».

Латвия

Похожие меры действуют в Латвии: на помощь бизнесу выделено около 4 млрд евро. Своих средств не хватает: буквально на днях страна подписала договор с Северным инвестиционным банком о кредите на 500 млн евро, обязавшись вернуть его в течение 10 лет. Как и в Литве, предусмотрены отсрочки по налогам и «пособия за простой» — на последние к 5 апреля уже было потрачено более полутора млн евро. Критерии для получения субсидий достаточно жесткие — в частности, отсутствие налоговых долгов за предыдущий период, превышающих 150 евро. Размер субсидий составляет 75% от заработной платы (но не более 700 евро), для сотрудников микропредприятий — 50%. При этом государство готово выплачивать субсидии не только своим гражданам. Наталья, живущая в Риге по постоянному виду на жительство, работает в сфере кино, она трудоустроена в микропредприятии своего друга. На днях она получила от государства 214 евро. «Я и не думала, что имею право на какую-то компенсацию», — говорит она.

Что с бюджетами?

Во всех европейских странах экономические прогнозы на ближайшее будущее довольно печальные. Экономисты ведущих банков, действующих в странах Балтии, прогнозируют снижение ВВП в этом году на 5–6% в Литве, Латвии и Эстонии. В благополучной Норвегии прогнозируют спад экономики от 1,5 до 7% — в зависимости от того, как долго продлится эпидемия. В Германии прогноз на второй квартал текущего года — спад более чем на 9%, такого не было даже в 2009 году.

Тем не менее государства продолжают выплачивать огромные субсидии. Логика простая: лучше помочь бизнесу сейчас, предотвратив массовые банкротства и еще более затяжной кризис.

Мария Епифанова

«Новая газета»