В РФ снизились цены на бензин

15.04.2020, 7:16, Новости дня

По итогам прошлой недели в РФ зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Так, средние цены на бензин марки АИ-92 снизились в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение зафиксировано в Сибирском федеральном округе – на 23 копейки до 40,73 рубля за литр, передает РИА «Новости».

В Уральском ФО цены снизились на пять копеек – до 41,84 рубля за литр, в Дальневосточном – на пять копеек, до 47,89 рубля за литр, в Северо-Кавказском – на три копейки, до 44,05 рубля за литр, в Приволжском – на три копейки, до 42,26 рубля за литр, в Центральном – на две копейки, до 42,72 рубля за литр, в Южном – на две копейки до 43,92 рубля за литр, в Северо-Западном – на одну копейку, до 43,15 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. Наибольшее снижение цены произошло в Сибири – на 13 копеек, до 43,26 рубля за литр. На Дальнем Востоке стоимость снизилась на семь копеек – до 50,11 рубля за литр, на Урале – на четыре копейки, до 44,80 рубля за литр, на юге РФ – на три копейки, до 47,71 рубля за литр, на Северном Кавказе – на три копейки, до 46,93 рубля за литр, в центральной РФ – на две копейки, до 46,03 рубля за литр, в Поволжье – на одну копейку, до 45,22 рубля за литр.

В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки – до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 – на три копейки – до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что рост цен на топливо в РФ в 2020 году будет не выше инфляции.