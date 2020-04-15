Врач объяснил бесполезность обычных масок для защиты от коронавируса

15.04.2020, 7:16, Новости дня

Обыкновенные медицинские маски не защищают от заражения коронавирусом, а лишь снижают заразность уже заболевших, рассказал в интервью врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.

«Единственная маска, которая действительно может помочь вам в этом случае (от заражения) – маска N95. Вам также необходимо прикрыть глаза чем-то, потому что вирус может проникнуть с каплями через глаза», – передает РИА «Новости» ответ Каплана на вопрос, может ли уберечь от заражения обычная медицинская маска.

«Обычные маски, которые носят люди, неидеальны. Если вы в лифте с кем-то, кто болеет коронавирусом, и он кашляет и чихает, такие маски вас не защитят. Если же вы в маске N95, вы не вдохнете эти частицы, потому что N95 их задержит», – сказал он.

По его словам, даже если люди выходят в магазин или в аптеку, они должны носить маски. «Обычная маска не защитит вас от того, кто кашляет и чихает рядом. Но если вы кашляете и чихаете, большая часть вашей слюны будет задержана маской. Надевая маску, вы защищаете других людей», – добавил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.