Мнение: О залоге выживания на недокарантине

15.04.2020, 7:15, Разное

Всё-таки правы были те, кто верили, что в трудную минуту власти позаботятся о россиянах и не оставят их в сложное время самоизоляции наедине с проблемами. Да! Нынешняя власть, пусть и с некоторой задержкой, которую вполне можно благосклонно списать на традиционный российский бюрократизм, всё-таки о простых людях позаботилась.

Спасибо, кормильцы!

Позаботилась, правда, не деньгами и не натурой, но хотя бы полезным советом. У нас ведь – Страна советов по-прежнему.

Роспотребнадзор наконец-то разъяснил непонятливым, что самое главное в самоизоляции – это укреплять иммунитет. А значит, правильно питаться. Вот как на этой инфографике.

Как явствует из этого шедевра, людям, находящимся долгое время дома, необходимо обогащать своё питание витаминами и специальными добавками. Их рацион должен быть низкокалорийным, разделённым на три основных приёма пищи и один-два перекуса. Нужно ограничить употребление сахара, газированных напитков, мучных и колбасных изделий, консервов, свинины. А завтракать – кашей, творожной запеканкой, сырниками, варёными яйцами, творогом или омлетом.

Дневной рацион должен состоять из горячего первого блюда и блюда из мяса с гарниром. Ужинать предлагается лёгкой пищей: нежирным мясом или птицей с овощами. В качестве перекусов можно употреблять фрукты, сухофрукты, орехи и сыры.

И всё это, безусловно, верно и одобрено диетологами. Один только вопрос: а откуда большинству самоизолировавшихся россиян, в панике спустивших скудные #сбережения на тушёнку и туалетную бумагу, взять на это правильное питание №деньги, тем более, что треть работающих направлены в принудительные отпуска за свой счёт?