 

“Божественная!”: Звезды шоу-бизнеса поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием

15.04.2020, 7:09, Разное

Популярная певица Алла Пугачева, мэтр российской эстрады, отмечает 15 апреля свой день рождения – в текущем году ей исполняется 71 год. Друзья Примадонны начали проникновенно поздравлять Примадонну в Instagram уже с самого начала знаменательной даты.
Одним из первых опубликовал поздравление на своей странице экс-супруг певицы Филипп Киркоров. В своем посте артист разместил на фото крупное изображение лица Пугачевой, на фоне изобразил себя, стоящего спиной к зрителю. На спине у певца красуются крылья, которые “дала ему” Примадонна. “С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение!” – подписал поздравление Киркоров.

Крепкого здоровья пожелал своей подруге юморист Владимир Винокур, поздравив её “от всей семьи и от всей души”. Трогательное поздравление разместил в своем микроблоге и популярный актер Александр Петров, назвавший звезду сцены “магическим, неразгаданным человеком” и заявивший, что она “вне времени, вне поколений”. “Бесконечного счастья и любви”, в свою очередь, пожелала ей коллега по поп-сцене экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон.

Однако, пожалуй, наиболее концептуальным вышло поздравление у многолетнего партнера Аллы Борисовны по отечественной эстрады, композитора Игоря Крутого. В его посте каждый эпитет, обращенный к исполнительнице носил добавление “Великая”, а её знаменитую “Песню «на бис»” продюсер назвал жизненным лейтмотивом не только самой певицы, но и всех её почитателей, всех её поклонников, всех, кто её любит.



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