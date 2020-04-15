Названы самые уязвимые перед коронавирусом люди

15.04.2020, 7:08, Новости дня

Шанс заразиться коронавирусом связан не только с уровнем соблюдения мер предосторожности, но и с тем, как работает наш мозг, рассказал психолог Сергей Ланг.

По словам Ланга, наиболее уязвимы перед коронавирусом с психологической точки зрения люди, считающие себя неуязвимыми, поэтому когда вы сами себе говорите, что вирус не тронет именно вас, то ваш организм начинает в это верить и постепенно отключать механизмы защиты.

««Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться. Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк и не будет придерживаться самоизоляции. Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится», – передает радио Sputnik слова Ланга.

Он добавил также, что чрезмерная тревожность тоже ни к чему хорошему не приводит.

«Есть обратная сторона медали, когда люди вводят себя в состояние паники. Они боятся, что обязательно заболеют коронавирусом. Они настолько верят в эту мысль, что у них появляются симптомы этой болезни. Это ложная симптоматика. Мысли о том, что ты точно заболеешь, действуют на уровне психосоматики. Человек находится в постоянном состоянии стресса, он убивает свою нервную систему и может довести себя до сердечного приступа, инсульта и даже сумасшествия», – добавил психолог.

Повысить шансы организма защититься от коронавируса тоже можно, если следовать простым правилам, которые описал Сергей Ланг.

«Лучше придерживаться рекомендаций, которые нам дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Надо мыть руки, держаться на расстоянии полутора метров от других людей, а также не надо думать о плохом. Человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни. Если вы хотите быть здоровыми, то думайте о хорошем и придерживайтесь всех правил, которые предписаны врачами», – заключил Ланг.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

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