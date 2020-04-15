Свежая подборка фотографий призраков

15.04.2020, 7:07, Разное

Пользователи сайта Reddit на подразделе "Ghosts", посвященному привидениям, регулярно выкладывают странные снимки из семейных архивов, на которых, по их мнению, было заснято что-то паранормальное.

Все эти снимки, по словам их авторов, подлинные и тут нет никакого фотомонтажа и тем более намеренной подделки. Ниже несколько самых интересных снимков за последние месяцы (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Моя лучшая подруга и я сделали эти моментальные фотографии в 2010 году. Мы очень испугались, когда увидели на втором снимке это "лицо". На последующих двух снимках его уже не было. Оно исчезло!"

По мнению одного из комментаторов, это лицо похоже на лицо пожилого человека, после чего автор фото написала, что за несколько месяцев до этого фото умер дедушка ее подруги. Правда она не понимает, почему его призрак решил отобразиться на этих снимках, потому что они были сделаны в фотокабинке из фойе кинотеатра, где этот дедушка никогда не был.

"Эта фотография моего мужа в детстве была вместе с другими снимками прислана мне его мамой. Она была сделана в 1976 году".

На снимке видно какое-то жуткое существо на заднем фоне и это точно не кукла. Автор сообщает, что показывала позже это фото сестре ее мужа (она та маленькая девочка на фото) и та рассказала, что в детстве в их доме регулярно происходили странные вещи.

"На этой фотографии члены нашей семьи во время семейного мероприятия. Обратите внимание на взгляд между двумя женщинами справа".

Комментаторы предположили, что на фото просто попал случайно проходящий мимо прохожий. Однако пользовательница, выложившая фото, говорит, что она одна из людей на этом снимке и она заверяет, что когда их фотографировали, рядом не было никого постороннего.

Мол они специально отошли в сторонку от людей, чтобы сделать общий снимок. Она также пишет, что это лицо ее здорово напугало и что ей почему-то кажется, что это ребенок.

"Я не знаю, что это такое, поэтому не уверяю, что это призрак. Это фото было сделано вчера, на нем я держу одной рукой своего сына, а второй держусь за лодку. Но из моей спины видна чья-то рука, которая держит что-то, похожее на гарпун. Может ли это быть каким-то глюком техники?"

Комментаторы предположили, что тут какое-то преломление света и что "странная рука" на самом деле это нога мужчины в ласте. Однако даже для преломления это выглядит аномальным, кроме того автор фото заявил, что на его ногах не было ласт.

"Весной я был в доме своего дяди и делал фото на его участке. На одном снимке я заметил этого странного "персонажа". Я хотел бы понять что это такое, может быть сбой камеры? Или это реальный призрак? Могу добавить, что в этом доме в годы Второй Мировой войны были убиты люди".