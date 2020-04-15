 

Россия взыщет с оффшоров дивиденды

15.04.2020, 7:07, Разное

Марад Видмер   14/04/2020

 Кремль, Москва. Фото: zeffss, Envato Elements

Россия направила правительствам Кипра, Люксембурга и Мальты предложение об изменениях двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. По задумке Москвы, ставка налога на дивиденды и проценты должна быть повышена до 15%. Само действие российской стороны «предложением» назвать сложно: в случае отказа повышать налоговые ставки правительство РФ грозит денонсацией соглашений. (Портал «Швейцария Деловая»)

С 5 до 15%

Любой международный бизнес так или иначе сталкивается с проблемой двойного налогообложения – ситуацией, когда каждое из затронутых государств претендует на соответствующий доход/прибыль или имущество. Чтобы облегчить данное двойное налогообложение, страны заключают специальные соглашения.

Данные договоры работают примерно по следующей схеме. Компания, зарегистрированная в Люксембурге, владеет, скажем, 100% какой-либо российской фирмы и ранее инвестировала в последнюю не менее 80 тысяч евро. Российская «дочка» выплачивает своей люксембургской «матери» дивиденды. Если по действующему между Россией и Люксембургом соглашению соблюдены также все другие условия, в РФ данные дивиденды облагаются налогом по льготной ставке 5%. Остальное налоговое бремя зависит от применимого налогового законодательства Люксембурга.

Теперь правительство РФ намерено упразднить возможность снижать налоговую ставку в РФ до 5%. Правительства Кипра, Люксембурга и Мальты уже получили «предложение» из Москвы об изменении текста договорённостей, в результате чего минимальная ставка должна быть поднята до 15%.

Если соответствующая сторона не согласится на озвученные условия, РФ грозится денонсировать соглашение. В таком случае, физические и юридические лица, так или иначе являющиеся налогообязанными в обеих странах, будут подпадать под двойное налогообложение и утратят возможность на его смягчения на основе соглашения.

Швейцария следующая?

На данный момент у РФ с другими странами имеются около 80 соглашений об избежании двойного налогообложения. Список государств, тексты соглашений с которыми должны быть изменены в сторону повышения ставки налога на дивиденды и проценты, российская сторона не раскрыла.

Не исключено, что вскоре также и Швейцария получит из Москвы «письмо счастья». Тем не менее, Конфедерации, в отличие от оффшоров, РФ денонсацией грозить не сможет: при отсутствии соглашения российская сторона сама же для себя усложнит доступ к передовым швейцарским технологиям.



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