Паранормальные мосты Детских Слез в штате Огайо

15.04.2020, 7:06, Разное

Термином "мост Детских слез" или "мост Плачущего Ребенка" в США называют мосты, на которых когда-то погиб ребенок.

После этого в этих местах стали часто слышать непонятно откуда идущий детский плач.

В США существует несколько десятков таких мостов, иногда по несколько в каждом штате. Но по какой-то причине особенно много таких мостов в штате Огайо (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Мост Хеллтауна

Само название этого городка Хеллтаун звучит жутковато ("Адский город") и там в самом деле происходило немало странных событий. Правда большая часть этого считается городскими легендами, то есть по большей части вымыслом. А вот Хеллтаунский мост Детских Слез (Helltown Cry Baby Bridge) совершенно реален.

Чаще всего проезжающие по этому мосту водители просто слышат детский горький плач, идущий из-под моста или откуда-то рядом с ним. Те, кто встревоженно останавливаются и начинают искать попавшего в беду ребенка, никогда никого не находят.

Но иногда ребенок-призрак проявляет себя физически. Некоторые водители, которые отправлялись на его поиски, по возвращению видели на окнах своей машины следы маленьких детских рук или же маленькие влажные отпечатки ног на асфальте рядом с ней.

Также есть как минимум два случая, когда водители при выходе из машины глушили мотор, но оставляли ключи в замке зажигания. А когда возвращались обратно в автомобиль, то находили ключ повернутым, а двигатель работающим.

О самом ребенке, погибшем на этом мосту, известно очень мало. Не известно ни когда он погиб, ни при каких обстоятельствах. Рассказывают лишь, что он был маленьким и упал с моста вниз в реку, а потом утонул. По другим сведениям, он не сам упал, а был намеренно кем-то сброшен с моста. И не утонул, а упал на камни, был смертельно ранен и медленно умирал в одиночестве.

Мост Детских Слез на Египт Роуд

Шоссе Египт Роуд и его мост находятся в том же штате Огайо, что и предыдущий мост. Это старый, ржавый и давно заброшенный мост, заросший по краям деревьями и заваленный падающей листвой. Он находится недалеко от городка Салем в округе Колумбиана (не тот Салем, где вешали ведьм).

По этому мосту сейчас практически никто не ездит, потому что с одного конца он перекрыт. Но те, кто отваживается сюда доехать, рассказывают, что слышали тут плач ребенка.

Согласно местной легенде, когда то по этому мосту (когда он еще работал) проехала машина с молодоженами и их маленькой дочерью. Счастливая семья отправлялась в теплый солнечный день на пикник. Когда они почти проехали мост, они из-за чего-то поссорились и остановили машину.

Пока они выясняли отношения, их дочка выбралась из автомобиля, подошла к краю моста, оступилась и упала в воду. Когда родители наконец спохватились и стали ее искать, было уже поздно, девочка утонула и ее тело унесло течением. Его так и не нашли.

Мост Детских слез в Кристал Спирингс

Проржавевший мост в Кристал Спирингс с облупленными железными краями проходит над рекой Тускаравас параллельно железнодорожным путям. Изначально это был пешеходный мост, который был разрушен наводнением в 1913 году и который потом несколько раз перестраивали. В наши дни он снова закрыт для машин и по нему могут пройти лишь пешеходы.

История с ребенком у этого моста особенно трагичная. Однажды некий мужчина так сильно разозлился на свою жену (приревновал), что притащил ее вместе с их общей дочерью на этот мост, а потом накинул на шею женщины петлю веревки и повесил ее на ограде моста. Когда жена умерла, он схватил дочь и бросил ее с моста в воду, а сам после повесился рядом с женой.

Возле этого моста с тех пор слышат детский плач, а когда автомобили пересекают железнодорожные пути по переходу через сто метров от моста, то много раз случалось так, что автомобили просто глохли на этом месте по необъяснимым причинам.

Кричащий мост на Мод Хьюс Роуд

Этот мост, также находящийся в штате Огайо и проходящий над железнодорожными путями, чаще всего называют просто Кричащим, потому что на нем слышат не только детский плач, но и крики разных взрослых людей. И неудивительно, за историю моста на нем в ДТП или от падения погибло 36 человек.

На этом мосту очень опасно останавливаться, а если вы услышали чьи-то крики, то лучше прибавьте скорость и езжайте прочь отсюда. Рассказывают историю, что однажды по мосту проезжала молодая пара и мужчина услышал женские крики. Он затормозил и вышел посмотреть что там такое.

Он никого не нашел, а когда через некоторое время вернулся к автомобилю, то увидел, что его жены в нем нет. Быстрый поиск заставил его самого кричать от ужаса- его жена висела мертвой на привязанной к мосту веревке, медленно раскачиваясь над железнодорожными путями.

Мост Детских Слез Роуг Хеллоу

Этот крошечный мост пересекает Сильвер-крик и находится в том регионе Огайо, в котором с 1800-х годов происходит куча разной чертовщины, начиная от призрачных всадников (в том числе без головы) и заканчивая беспокойными привидениями местных шахтеров.

Рассказывают, что когда-то очень давно на этот мост пришла молодая женщина с младенцем. Это был незаконнорожденный ребенок, которого она родила от связи с женатым мужчиной и этот мужчина бросил их на произвол судьбы. Желая отомстить любовнику, женщина выбросила их общее дитя в реку с моста.

Так как была зима, младенец погиб практически мгновенно, едва оказавшись в холодной воде. И с тех пор разные люди часто слышат надрывный младенческий плач, когда идут по этому мосту.