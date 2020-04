Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну и может потерять своего единственного западного союзника?

15.04.2020, 7:06, Разное

Саудовская авантюра поставила Москву в более выгодную позицию не только по отношению к США, но и в российско-саудовских отношениях.

Dr. Ali Hussein Bakeer The writer is an international relations analyst and political adviser

13.04.2020 ISTANBUL

В последние несколько лет РФ и Саудовская Аравия беспрецедентным образом активизировали свои усилия по сближению. Наследный принц Мухаммед бин Салман (МБС) посетил Россию в мае 2017 года, проложив путь к королю Салману для встречи с Путиным в Москве в октябре того же года. Этот первый в истории визит саудовского монарха в Россию был назван историческим событием в российских и саудовских СМИ. Москва развернула красную ковровую дорожку для короля Салмана, и многие эксперты надеялись, что этот визит откроет новую историческую главу в отношениях между двумя странами, поскольку Эр-Рияд ранее обещал инвестировать миллиарды долларов в Россию, в том числе 10 миллиардов долларов в Российский фонд прямых инвестиций.

Такое представление приобрело популярность позже, в ноябре 2018 года, после нашумевшего приветствия в стиле ”Дай пять” между наследным принцем Саудовской Аравии и российским президентом Путиным во время встречи G-20, произошедшего на фоне международной изоляции МБС в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Визит Путина в Королевство в октябре 2019 года и нефтяная сделка в декабре того же года создали впечатление, что отношения между Саудовской Аравией и Россией находятся в прекрасном состоянии. Однако вскоре после этого жители РФ осознали, что саудовцы много обещали, но мало что дали. “Священный нефтяной альянс” между MБС и Путиным, который помог обеим сторонам увеличить свои энергетические доходы и создал связь между двумя мужчинами, вскоре пробил дыру в саудовско-российском союзе.

С 2016 года нефть стала ядром углубляющихся саудовско-российских отношений. Эр-Рияд и Москва, под эгидой ОПЕК+, координируют свою деятельность для стабилизации рынка нефти и поддержания цен на нефть на выгодных уровнях. В декабре 2019 года министр нефти Саудовской Аравии предполагал, что сделка ОПЕК по ограничению добычи нефти с союзниками, не входящими в ОПЕК, включая Россию, выдержит испытание временем и будет оставаться в силе «до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Три месяца спустя Эр-Рияд и Москва вели друг с другом нефтяную войну, что привело к самому резкому за, примерно за два десятилетия, падению цен на нефть.

На прошлой неделе две нефтяные сверхдержавы обменялись обвинениями относительно того, на ком лежит ответственность за текущую ситуацию. Президент России Путин обвинил Саудовскую Аравию в выходе из соглашения с ОПЕК + и подталкивании цен ниже 40 долларов за баррель, чтобы уничтожить своих конкурентов – добытчиков сланцевой нефти.

Саудовская Аравия ответила двумя заявлениями – министра иностранных дел Фейсала бин Фархана и министра нефти принца Абдула Азиза бин Салмана, оба отвергли российские обвинения, подчеркнув, что Москва отказалась от соглашения с ОПЕК+, в то время когда Королевство и другие 22 страны пытались убедить её ещё больше сократить добычу.

Нефтяная война, на фоне глобальной пандемии коронавируса, разгорелась из-за саудовского запроса на встрече ОПЕК+ провести более глубокие сокращения добычи нефти (до 1,5 миллионов б/сут). РФ не согласилась на такое сокращение, что привело к отказу от давнего соглашения между двумя сторонами и наводнению рынка саудовской нефтью, что , в свою очередь, вынудило Москву, под давлением низких цен, согласиться на запрос. В такой ситуации можно задаться вопросом, почему такие разногласия вызвали нефтяную войну между двумя, как предполагалось в недавнем прошлом, лучшими друзьями.

Как сказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев : «Если вы всегда уступаете партнерам, вы уже не партнеры. Это называется как-то по другому. Когда саудовцы попросили Россию внести свой вклад в новые, более глубокие сокращения, Москва подсчитала, что Эр-Рияд пытается оказать США услугу за счет России, потому что более глубокие сокращения усложнят ее позицию по отношению к нескольким игрокам, когда речь заходит о долях на рынке, и расширят возможности американских сланцевых нефтяных компаний, принося им больше дохода, опять же за счет Москвы.

Вот почему, когда саудовцы решили залить рынок нефтью, Россия, похоже, не особо возражала против саудовской игры.

Саудовцы думали, что они могут выйти из нефтяной войны победителями, поскольку они могут выдать дополнительные два миллиона баррелей в сутки по сравнению с российской мощностью в несколько сотен тысяч баррелей в сутки. Тем не менее, РФ знала, что Эр-Рияд не может использовать этот рычаг в течение длительного времени, потому что объемы добываемой нефти приближаются к пределам вместимости мировых хранилищ и когда это произойдет, это заставит Эр-Рияд сократить производство, не имея возможности принудить Москву к принятию их условий.

С точки зрения русских, когда саудиты решили начать нефтяную войну, они выстрелили в ногу и себе и своим американским друзьям. Если саудовцы прекратят войну сейчас, то от того что КСА вылило на рынок немного нефти, никакого убытка русским не будет, а американские сланцевые компании уже потеряли прибыль и доли рынка. Мы вернемся к исходной точке, только с Россией в лучшем положении, чем она была изначально.

Однако если саудовцы захотят вести переговоры, то РФ будет настаивать на включении США в любое ожидаемое сокращение добычи нефти. Сделать это было бы огромной победой для Москвы. Эр-Рияд не достигнет ничего, кроме нанесения вреда себе и своему союзнику, в конечном итоге помогая Москве достичь своих целей.

Но если саудиты решат продолжить нефтяную войну, многие нефтедобывающие страны были бы обозлены на Эр-Рияд, потому что они не такие крупные производители, как он, и у них нет таких больших валютных резервов, чтобы компенсировать огромную разницу в ценах. Более того, нефтяная война не только убьет добычу сланцевой нефти в США, но и поставит под угрозу шансы Дональда Трампа на переизбрание на пост президента США. Это означает, что русские могут спокойно сидеть сложа руки и наблюдать, как Саудовская Аравия разрушает свои отношения с США и теряет своего единственного союзника на Западе.

Другими словами, игра Саудовской Аравии ставит Москву в более выгодную позицию не только по отношению к США, но и в российско-саудовских отношениях. С 2017 года саудовцы пытаются использовать свои отношения с Россией как защиту от непредсказуемости администрации США; однако после нефтяной войны они рискуют потерять обоих

После последней встречи ОПЕК и внеочередной встречи министров энергетики стран G20 10 апреля все указывает на то, что мы движемся ко второму сценарию. Однако Мексика отказалась сокращать 400 тысяч б/с, что подводит нас к третьему сценарию. Ряд сенаторов-республиканцев в США в ответ угрожали Саудовской Аравии, что «Вашингтон сократит военную помощь, если Королевство не сократит объемы производства, и не прекратит ценовую войну». Некоторые другие, такие как сенатор Кевин Крамер, сказали, что «следующие шаги Саудовской Аравии определят, будем ли мы спасать наше стратегическое партнерство». А сенатор Тед Круз пошел еще дальше, пригрозив Королевству: «Если вы хотите вести себя как наш враг, то мы будем относиться к вам как к нашему врагу».

С другой стороны, влияние нефтяной войны на саудовскую внешнюю политику очевидно. Чувствуя боль от низких цен на нефть и высоких затрат на свои региональные приключения, саудиты, похоже, сейчас стеснены как никогда. Их приоритеты смещаются, и из-за пандемии и нефтяной войны им необходимо вложить много денег на внутренней арене. На прошлой неделе Эр-Рияд решил объявить об одностороннем прекращении огня в Йемене .

Если Саудовская Аравия продолжит бросать вызов России, Москва может осложнить ей и без того сложную ситуацию с Ираном, Сирией, Ливией и даже в Йемене.

Добавлено:

Russia-Saudi ties will only be stronger after the pandemic

После пандемии российско-саудовские связи только укрепятся

KIRILL DMITRIEV April 13, 2020

Принц Мухаммед бен Салман и Владимир Путин встречаются в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, Россия, 18 июня 2015 года. (Reuters)

РФ и Саудовская Аравия вновь стали лидерами среди других стран, договорившись о крупном сокращении добычи нефти, которое стабилизирует энергетические рынки и поможет мировой экономике в условиях рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

Многие другие нефтедобывающие страны, в том числе США, поддержали это соглашение на встрече министров энергетики стран G20, проходившей под председательством Саудовской Аравии. Это прекрасный пример лидерства и партнерства, необходимых в эти неспокойные времена, когда пандемия уже оказывает серьезное влияние на жизнь миллиардов людей во всем мире.

Без этого соглашения цены на нефть, из-за беспрецедентного падения спроса, могли бы упасть ниже 10 долларов за баррель. Это могло иметь разрушительные последствия для всей мировой экономики.

В этот критический момент нашим странам удалось отложить в сторону свои разногласия, работать вместе, найти решение и убедить других присоединиться к этому соглашению.

РФ и Саудовская Аравия уже прошли очень долгий путь вместе. Всего несколько лет назад у нас не было практически никаких отношений и мы очень мало знали друг о друге. Однако после первого визита наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Санкт-Петербург и его первой встречи с президентом Владимиром Путиным в 2015 году наши страны совершили гигантский скачок вперед и достигли заметных результатов.

Соглашение ОПЕК+ о стабилизации цен на нефть, действующее с 2016 года, стало крупным вкладом РФ и Саудовской Аравии в глобальный экономический рост.

Вместе с нашим партнером, Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF), Российский фонд прямых инвестиций (RDIF) инвестировал более 2,5 миллиардов долларов в более чем 30 проектов. В настоящее время мы работаем с PIF, Saudi Aramco, SABIC и другими саудовскими партнерами над 25 новыми инвестиционными проектами в таких секторах, как нефтехимия, инфраструктура, сельское хозяйство и технологии.

РФПИ поддержал прорыв в наших отношениях с Саудовской Аравией во всех ключевых областях и стал основным партнером компаний Королевства в России. Мы также поддержали двусторонние культурные мероприятия и сотрудничество между медиа-группами наших стран.

Самое главное, мы создали атмосферу доверия между нашими народами. Последние события показали, что это доверие и партнерство сохранились, несмотря на глобальную турбулентность и различия в тактических подходах.

Мне лично очень нравилось путешествовать в Саудовскую Аравию в последние годы. Я люблю посещать древние места Алулы, нетронутые берега Красного моря и блестящие офисные здания в Эр-Рияде. Многие саудиты стали моими близкими друзьями, и я глубоко сожалею, что не смог увидеть их в данный момент из-за пандемии.

В этот критический момент нашим странам удалось отложить в сторону свои разногласия, работать вместе, найти решение и убедить других присоединиться к этому соглашению.



Кирилл Дмитриев

Мы видели, как число российских туристов в Саудовской Аравии очень быстро росло в прошлом году после решения открыть сокровища Королевства для иностранных гостей. Эти достижения не должны быть забыты. Наоборот, мы должны опираться на них и смотреть вперед.

Доверие и постоянное партнерство между нашими странами могут помочь нам успешно бороться с пандемией и ускорить возвращение в нормальный мир благодаря международным поездкам и личным деловым встречам. РФ и Саудовская Аравия могут многое сделать вместе, чтобы добиться этого.

Наши врачи, ученые и бизнесмены могут работать вместе, чтобы найти вакцину, делиться доступной информацией о клинических исследованиях и передовой практике. Например, мы в РФПИ считаем, что самый быстрый способ открыть мировую экономику заключается в тщательном тестировании не только людей с симптомами, но и всех тех, кто потенциально может быть заражен.

На наш взгляд, это самая эффективная стратегия. РФ и Саудовская Аравия могут объединить усилия для реализации этой стратегии. Вместе с нашими партнерами мы нашли лучшие из доступных технологий тестирования и инвестировали в одни из самых точных, быстрых и мобильных систем тестирования в мире.

Использование этих систем может экспоненциально увеличить количество тестов. Сейчас они разворачиваются в России, США, ОАЭ, Австрии и многих других странах. Мы уже работаем с саудовскими исследователями, чтобы доставить эти системы тестирования в Королевство.

Это является еще одним доказательством того, что партнерские отношения и скоординированные глобальные ответные меры являются ключом к неизбежной победе над этой пандемией. Мы считаем, что эта глобальная чрезвычайная ситуация еще больше сблизит Россию и Саудовскую Аравию и сделает наше партнерство еще более прочным.