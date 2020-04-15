 

Лариса Гузеева объяснила нежелание своей дочери Ольги Бухаровой становиться актрисой

15.04.2020, 6:53, Разное

Звезда «Жестокого романса» Лариса Гузеева рассказала, почему её дочь никогда не хотела быть артисткой. Ольга Бухарова объяснила свой выбор низкой самооценкой.
Разместив в своем Instagram-аккаунте совместное фото 19-летней дочери и актрисы Ларисы Удовиченко, Гузеева наглядно продемонстрировала разницу в восприятии мира кино. Для неё он был чем-то наподобие другой планеты, актеров же она считала «небожителями». Для дочери несравненная Лариса Удовиченко, обнимающая её, — «просто тетя Лариса». Ольга Бухарова выбрала филологию. В любом случае это решение личное, и мама к нему относится с должным уважением.

В свое время родители не стремились отговорить её от поступления на актерский факультет, но об этом юная Гузеева мечтала с детства. За плечами свыше 60 ролей в кино, но зрители часто воспринимают актрису только в роли бесприданницы Ларисы Огудаловой. Дочь очень похожа на свою мать в том возрасте. Это не отрицает и сама Гузеева, подписавшая коллаж с двумя портретами словами «Мы продолжаемся». Поклонники отметили и наличие артистических способностей в коротких видео, где Бухарова представляет себя в образе Джокера и танцовщицы из индийского фильма.

Люди иногда принимают неожиданные решения и меняют свою самооценку. По словам Ольги Бухаровой, именно невысокое мнение о собственных талантах и определило её отказ от профессии артиста.



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