 

Meizu 17 Pro может получить поддержку быстрой зарядки 40 Вт

15.04.2020, 6:53, Разное

На днях появилось подтверждение презентации 17 апреля смартфона Meizu 17. Вместе с ним может выйти и более продвинутая модель Meizu 17 Pro с улучшенным звуком и поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.
Презентация устройств состоится в формате видеоконференции и описывается как «встреча быстрого и стабильного обмена технологиями Meizu 17 mSmart 5G». Не исключено, что мероприятие послужит не запуском новых смартфонов, а платформой для обмена связанными с 5G нововведениями, которые могут быть доступны на Meizu 17.

Вместе с Meizu 17, имеющим аппаратный номер M081Q, разработчик может показать вариант Pro, уже получивший одобрение сертификационного общества Китая. Первая модель, судя по имеющимся данным, будет поставляться с зарядным устройством UP2018 на 30 Вт, поддерживающим скорости до 20V/2A. Ожидается, что устройство под номером M091Q – это версия Meizu 17 Pro с улучшенным качеством звука и поддержкой технологии быстрой зарядки 40 Вт.

В компании пока не раскрывают характеристики смартфонов. Не исключено, что обе модели построены на мобильной платформе Snapdragon 865 и оснащены перфорированным дисплеем. Пока нет информации о том, чем телефон Meizu 17 Pro будет отличаться от Meizu 17. Возможно, китайская фирма может наряду с Meizu 17 и 17 Pro анонсировать аппарат 17 Audio Special Edition.



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