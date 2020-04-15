Названа опасность самодельного антисептика

15.04.2020, 6:48, Новости дня

Спиртосодержащий антисептик, неправильно приготовленный в домашних условиях, не сможет убить коронавирус, что станет роковой ошибкой, считает врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента Игорь Федоров.

Федоров призвал не заниматься самостоятельным изготовлением этих средств, «потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта». «Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, все остальное не сможет», – приводит его слова РИА «Новости».

«Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой», – подчеркнул он.

Поэтому следует покупать антисептики на основе спирта, которые гарантированно убивают вирус в течение считанных минут, посоветовал специалист.

Неспиртосодержащие антисептики, по его словам, хуже. Например, антисептики, содержащие хлоргексидин, действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев назвал потенциально опасные места, где можно заразиться коронавирусом, и озвучил правила поведения при их посещении.

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