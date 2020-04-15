Названа польза традиционной закуски для укрепления иммунитета
15.04.2020, 6:48, Новости дня
Поддержать организм во время распространения коронавирусной инфекции поможет традиционная закуска, рассказала профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.
По словам Королевой, квашеная капуста – дешевый и доступный продукт, который можно найти в любом магазине. Богатая витаминами и пробиотиками, такая капуста укрепит иммунитет и поможет противостоять вирусным инфекциям.
«Люди издревле готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет, поддержать его и иметь в рационе полезный продукт, который украсит любой обед. Это продукт молочно-кислого брожения, который позволяет человеку не только сохранить витамин С, но и приумножить его. За счет ферментации квашеная капуста становится и пребиотиком, и пробиотиком для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)», – передает радио Sputnik слова диетолога.
Квашеная капуста особенно полезна весной, когда снижается иммунитет и человек становится менее защищенным от агрессивных факторов внешней среды.
«Употреблять капусту нужно в умеренном количестве и в сочетании с источником полноценного белка – с мясом птицы, рыбой. Во время Страстной недели источником белка могут быть бобовые, орехи, зерновые, овощи и зелень. Такие компоненты позволят лучше усвоить продукты и не допустить проблем в виде нарушения работы пищеварительной системы», – сказала Королева.
Она добавила, что людям, которые имеют тенденцию к набору избытка массы, лучше не есть капусту после 16 часов.
«Задержка жидкости в вечернее время будет приводить к увеличению веса. Но можно квасить капусту без соли и уксуса, с использованием воды, с добавлением клюквы, моркови, брусники», – добавила Королева.
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