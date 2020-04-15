Притула рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева

15.04.2020, 6:46, Новости дня

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил в интервью “Украинской правде”, которое вышло 14 апреля, что у него пока нет времени думать о выдвижении своей кандидатуры на выборах мэра Киева.

“На самом деле у меня сейчас нет времени, честно говоря, распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой-то беды. У меня гораздо более насущные вопросы. Прежде всего это то, что у меня конкретно по состоянию на данный момент, как и, наверное, у большей половины украинцев, не все в порядке с работой, у меня простой. А я должен заботиться о своих близких”, – сказал Притула.

Телеведущий отметил, что у его юмористического коллектива “Вар’яти” из-за карантина нет гастролей, поэтому приходится вынимать деньги из “некоего запаса”, чтобы в том числе выделять средства на волонтерство, которым он занимается.

Притула подчеркнул, что в таких условиях вопрос о мэрстве – “это совершенно не приоритетная история”.

“Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды. Пока мы не разрулим вот это все, мне неинтересно смотреть на другое, и времени, откровенно, не очень хватает. На самом деле немного волнует осознание того, что этот карантинный процесс может затянуться. Сейчас у меня еще есть возможность вкладывать свои средства в эти направления (речь идет о помощи военным и медикам. – “ГОРДОН”) там, где люди не успевают так много накинуть. Но мои запасы так же обладают способностью иссякать”, – сказал телеведущий.

Притула рассказал, что друзья регулярно сбрасывают ему результаты социологических исследований, в которых он фигурирует в качестве возможного кандидата в мэры, и ему очень интересно, откуда “все корни растут”.

“Я туда смотрю – где-то мне смешно, где-то – не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой-то меня нет. В одной у [мэра Виталия] Кличко какие-то проценты, у [бизнесмена Андрея] Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю: люди, но у нас сейчас страшное в стране происходит, а политики на чьи-то заказы, кто-то кому-то там платит, извиняюсь, это некрасивые слова, но меряются письками своих рейтингов”, – сказал телеведущий.

Притула отметил, что ему льстит присутствие в рейтингах, и сравнил его с участием в премии “Самые красивые”, разрешения на которое он тоже не давал.

“Льстит ли мне это? Конечно, потому что я, как любой нормальный человек, себя очень люблю. И мне всегда есть с чем прийти и показать жене: “На, смотри! Видишь? Видишь, за кого замуж вышла?..” Меня много раз раньше вставляли на таком конкурсе: “Самые красивые люди Украины”. Я ни разу не дал своего разрешения, чтобы мою рожу там использовали. Ни разу. Тем не менее ее регулярно туда лепили и говорили: “Хочешь, чтобы Притула выиграл, – шли смс”. И кто-то на моей роже зарабатывал. Все это закончилось в тот же момент, когда я пообещал редакции журнала, что подам на них в суд. После этого я резко стал некрасивым”, – пошутил Притула.

На парламентских выборах в 2019 году шоумен баллотировался в парламент по спискам “Голоса”, но не прошел в Раду. В интервью “Украинской правде” он рассказал, что продолжает сотрудничать с партией, является членом ее политсовета.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года. После президентских и парламентских выборов 2019 года в партии “Слуга народа” заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве, но позже отказались от этой идеи.

Должность мэра Киева с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от “Слуги народа” Александра Ткаченко (8,8%).