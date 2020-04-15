 

Саакашвили мог бы стать наиболее эффективным премьер-министром Украины – соцопрос

15.04.2020, 6:46, Новости дня

14% участников социологического исследования, проведенного французской компанией Ipsos, считают, что наиболее эффективным премьер-министром Украины мог бы стать президент Грузии в 2004–2013 годах, глава Одесской областной государственной администрации в 2015–2016 годах Михаил Саакашвили.

Данные соцопроса были приведены 14 апреля в эфире телеканала “Украина 24”.

Саакашвили является лидером опроса в этой номинации.

Исследование проводилось методом онлайн 6–10 апреля в городах Украины с населением более 50 тыс. Опрошено 610 респондентов возрастом от 18 до 74 лет.

Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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