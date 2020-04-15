ООН раскритиковала решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

15.04.2020, 6:45, Новости дня

В США число заразившихся коронавирусом превысило 600 тысяч, а скончались более 25 тысяч человек. Наихудшая ситуация сложилась в Нью-Йорке. Тем временем Дональд Трамп заявил, что уже к маю, возможно, отменит санитарные ограничения в некоторых штатах. А пока он добивается реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Дональд Трамп все-таки принял это решение: США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения и поручил своей администрации подумать, куда сейчас лучше направить те 500 миллионов долларов, которые Штаты ежегодно вносили в бюджет организации.

Этот шаг тут же раскритиковал генсек ООН, а противники Трампа из Демпартии и вовсе заявили, что такие действия — все равно что "оставить без боеприпасов союзника перед лицом врага". Однако американский президент уверен: ВОЗ допустила многочисленные ошибки, и каким-то образом подсчитал, что заразившихся коронавирусом в мире могло бы быть в 20 раз меньше.

"США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами. К счастью, я не прислушался к их рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней. Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми. Это было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах распространения вируса", — сообщил Дональд Трамп.

Заявления Трампа легко понять, если учесть, что его постоянно упрекают за критическую ситуацию в ряде американских регионов, в первую очередь в Нью-Йорке. По официальным данным, от коронавируса там скончались более шести тысяч человек, заразившихся свыше ста тысяч. Из них на лечении в больницах города – около 30 тысяч пациентов. И каждый случай выздоровления расценивается, как чудо.

У врачей даже появилась новая традиция: когда человек начинает самостоятельно дышать и его снимают с аппарата искусственной вентиляции легких, в больнице по громкоговорителю включают песню "Биттлз" "А вот и солнце".

Тем временем в Лос-Анджелесе сотни машин выстроились на стоянке у одной из средних школ. Там организован так называемый продовольственный банк: активисты раздают еду тем, кто на фоне пандемии остался без работы и зарплаты. На этом фоне Трамп постоянно твердит, что ситуация стабилизируется. И даже заявил, что подумывает снять санитарные ограничение в ряде штатов уже к маю. Однако далеко не все губернаторы разделяют такой оптимистичный настрой.

"Что бы там ни говорил президент, я сделаю все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность жителей Иллинойса, — сообщил губернатор этого штата Роберт Прицкер. — Это означает тестирование местных жителей, отслеживание распространения инфекции и лечение каждого, кому нужна медпомощь. Я все же надеюсь, что президент поможет нам. Это единственный способ вернуться к нормальной жизни".

В Китае, откуда и распространилась инфекция, за последние сутки выявили только 46 случаев заражения. Причем, по утверждению властей, 36 из них ввозные.

А Япония жалуется на убытки в туристической сфере. В марте этого года, по сравнению с прошлым, в страну прибыло на 90% туристов меньше. По прогнозам, в апреле будет еще меньше, что, в принципе, неудивительно. С марта японские власти закрыли въезд для граждан более 70 государств Америки и Европы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

