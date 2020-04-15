Через два дня Минобороны сдаст первый из 16 новых медцентров

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15.04.2020, 6:45, Новости дня

В Нижний Новгород уже прибывают первые врачи для работы в новом медицинском центре. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

В числе будущих сотрудников — высококвалифицированные инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи.

Работу всех многофункциональных центров будут обеспечивать 400 военных врачей и более полутора тысяч специалистов среднего и младшего медперсонала. Многие из них уже прошли специальное обучение.

Строительство госпиталя в Нижнем Новгороде завершат через 17 апреля. Он откроется первым из 16 центров, которые военные строители Минобороны возводят в разных регионах страны, передает телеканал "Россия 24".
 



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