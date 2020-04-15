Мнение: Коронавирусная пацакизация Москвы

15.04.2020, 6:30, Разное

Только за первые сутки с начала регистрации заявок на получение, мэрия Москвы выдала 3,2 млн цифровых пропусков. 3,2 млн! За сутки! Правда, около 900 тысяч пропусков решили аннулировать. По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, «аннулированы будут пропуска с некорректными или недостоверными данными. К таким относятся, например, нулевые и неверные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН и написания фамилий с цифрами». То есть люди исправят заявки, введут корректные данные и все-равно получат пропуска?

Но цифра 3,2 млн – серьезная цифра! За сутки! И это притом, что пропуска нужны исключительно для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Ходить пешком пока можно без пропусков.

3,2 млн! За сутки! Такими темпами у всех москвичей и понаехавших к концу недели будут электронные пропуска. Можно говорить о том, что режим самоизоляции в Москве будет практически окончен? Потому что если у миллионов людей есть возможность выходить-выезжать из дома, это уже не изоляция….

Это же очевидно, что для регулярной проверки такого количетва пропусков, необходимы сотни тысяч полицейских или росгвардейцев. Не десятки, соотни тысяч! Не думаю,что это реально…

Выдача электронных пропусков выглядит выдачей пацакам цаков – колокольчиков. Останется только быстро научить обладателей пропусков правильно кукать… Так или не так?