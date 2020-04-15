 

Глава Amazon за день заработал 6,4 млрд долларов

15.04.2020, 6:16, Новости дня

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса за день увеличилось более чем на 6 млрд долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании, информирует журнал Forbes.

По информации издания, во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ретейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2 тыс. 238 долларов за штуку.

Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на 6,4 млрд долларов (около 5%) – до 138 млрд долларов, передает ТАСС.

При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на 2,2 млрд долларов – до 44,8 млрд долларов.

В середине марта сообщалось, что состояние богатейших людей в мире с начала 2020 года сократилось в совокупности почти на 1 трлн долларов.



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