В Катаре прошла встреча представителей США и Талибана

15.04.2020, 6:10, Новости дня

Американские официальные лица в понедельник встретились в Катаре с представителями Талибана, чтобы обсудить возможные нарушения договоренности, достигнутой сторонами 29 февраля, и ряд других вопросов, сообщил официальный представитель Талибана.

«Они обсудили полную имплементацию соглашения, а также задержку с освобождением заключенных. Также обсуждались нарушения соглашения и другие проблемы и пути их решения», – написал в «Твиттере» официальный представитель политического крыла Талибана в Дохе Сухейл Шахин.

На встрече в Катаре США представляли командующий силами США в Афганистане генерал Остин Миллер, а также ведущий переговорщик Залмай Халилзад, а делегацию Талибана возглавил глава политического крыла Мулла Абдул Гани Барадар. В качестве принимающей стороны выступил министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдур Рахман аль-Тани.

Талибы неоднократно утверждали, что американская сторона нарушает свои обязательства по соглашению, совершая нападения на мирных жителей и силы Талибана, не участвующие в боевых действиях. Власти США это отрицают.

Так, представитель Талибана Забиулла Моджахед недавно заявил, что «американские захватчики и их местные марионетки» устроили бомбардировку в провинции Бадахшан, в результате чего погибли местные жители и были разрушены их дома.

Ранее в интервью «Голосу Америки» Шахин заявил, что американские силы атаковали силы Талибана в нарушение соглашения.

Февральское соглашение позволяет сторонам обороняться в случае нападения, но запрещает инициировать атаки друг на друга.

Ранее в этом месяце официальный представитель сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт опубликовал твит, в котором опроверг подобные обвинения.

«Силы США в Афганистане соблюдали и продолжают соблюдать военные условия соглашения с Талибаном. Любые утверждения об обратном безосновательны. Силы США в Афганистане четко дали понять: мы будем защищать наших партнеров из вооруженных сил Афганистана в случае нападения, в соответствии с условиями соглашения», – написал он.

Афганские власти, со своей стороны, обвиняют Талибан в нападениях на мирных жителей.

«За последние семь дней Талибан убил не менее 30 мирных граждан и ранил еще двоих в девяти провинциях», – заявил в «Твиттере» официальный представитель вооруженных сил Афганистана.

Независимая Комиссия по правам человека Афганистана во вторник сообщила, что с момента подписания соглашения между США и Талибаном погибли 83 мирных жителя Афганистана, еще 119 были ранены. Ведомство возлагает ответственность за половину убийств на Талибан, за вторую половину – на «Исламское государство».

Второй фазой договоренности являются переговоры между Талибаном и другими афганскими фракциями, которые должны были начаться 10 марта, но были отложены, когда афганское правительство, не являющееся официальной стороной соглашения, отказалось освобождать заключенных талибов до начала переговоров.

Соглашение предусматривает освобождение 5 000 боевиков в обмен на 1 000 пленных афганских военнослужащих.

Однако за последние две недели афганские власти освободили 361 заключенного и заявляют, что намерены отпустить в общей сложности 1 500 человек в рамках усилий по продвижению мира.

Талибы в обмен освободили 20 сотрудников афганских сил безопасности.

Халилзад, приветствовав усилия обеих сторон, призвал их ускорить процесс, чтобы как можно скорее достичь показателей, прописанных в соглашении.

После переговоров в Катаре Халилзад и Миллер обсудили ситуацию в Афганистане с представителями властей Пакистана, которые подтвердили свое намерение способствовать политическому урегулированию афганского конфликта.