“Мелатонин может быть эффективен против COVID-19”: Американский профессор предложил новую методику

15.04.2020, 6:09, Разное

Недавно журналисты авторитетного интернет-издания NationNews взяли эксклюзивное интервью у Александра Шнейдера – ученого из Бостона, профессора и президента компании CureLab Oncology Inc. Знаменитый американский медик пояснил о методике использования в борьбе с коронавирусом препарата мелатонина – лекарства для стимулирования сна.

Главным тезисом своей теории Шнейдер назвал роль мелатонина как вещества, способного ослабить тяжесть протекания заболевания уже после заражения SARS-CoV-2. Прежде всего, по мнению профессора, очень плохую “службу” в проблеме мировой пандемии оказывает паника, возникшая среди населения. Люди панически боятся заразится, однако, учитывая большую вероятность такого факта, ученый призывает бояться не самого инфицирования, а последующих за ним заболеваний. И именно мелатонин может сыграть большую роль в снижении риска летального исхода. Также специалист выразил уверенность, что упомянутое им вещество уменьшит количество тяжелых осложнений, например, фиброза легких, во всех возрастных группах, включая людей преклонного возраста. Сильной стороной мелатонина он считает уже доказанную способность препарата ингибировать ряд процессов в организме, которые способствуют разрушительной “работе” коронавируса нового типа.

Более того, прием мелатонина Шнейдер считает эффективным даже после того, как человек заразился вирусом. Связана подобная эффективность с такой сильной стороной вещества, как его богатство антиоксидантными компонентами. Тем более, что использовать мелатонин эксперт предлагает не “вместо” уже ранее предложенных другими специалистами перспективных лекарств, а вместе с ними – такое сочетание вполне может дать положительный синергетический эффект. “Исследования показали, что к развитию фиброза приводят воспаление и окислительный стресс. И с тем, и с другим можно и нужно бороться, и мелатонин является наиболее очевидным кандидатом”, – резюмировал свои доводы Александр Шнейдер. Об этом пишет издание NationNews.