Мнение: Новая “Дюна”

15.04.2020, 6:06, Разное

Подъехали первые кадры грядущей экранизации "Дюны" Фрэнка Херберта.

На фото новые образы хорошо знакомых персонажей.



Насколько можно понять, это семейство герцога Атридеса.

Пока что ничего впечатляющего нет, хотя Вильнев в первую очередь может в визуал ("Бегущий по лезвию 2047" был весьма красив и атмосферен). Вероятно, в грядущем трейлере станет более понятно, что получается.

Один из очень немногих фильмов, который с интересом жду. Оригинальный книжный цикл в свое время изрядно доставил, да и экранизация 80х также впечаталась в память своим оригинальным дизайном (последующие попытки переснять были в лучшем случае никакими).

И вот очередной заход.