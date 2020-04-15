Мнение: Новая “Дюна”
15.04.2020, 6:06, Разное
Подъехали первые кадры грядущей экранизации "Дюны" Фрэнка Херберта.
На фото новые образы хорошо знакомых персонажей.
Насколько можно понять, это семейство герцога Атридеса.
Пока что ничего впечатляющего нет, хотя Вильнев в первую очередь может в визуал ("Бегущий по лезвию 2047" был весьма красив и атмосферен). Вероятно, в грядущем трейлере станет более понятно, что получается.
Один из очень немногих фильмов, который с интересом жду. Оригинальный книжный цикл в свое время изрядно доставил, да и экранизация 80х также впечаталась в память своим оригинальным дизайном (последующие попытки переснять были в лучшем случае никакими).
И вот очередной заход.
Источник: Colonel Cassad
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