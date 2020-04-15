Мнение: Первая любовь
15.04.2020, 6:01, Разное
Друзья, как вы думаете, какое качество характеризует подростка, не важно, девочку или мальчика, которое говорит, что перед вами, возможно, будущий рыбак (рыбачка)?
Есть люди, которые с самой ранней юности – нерыбы или рыбаки.
И вот у них есть одна черта, которую родитель может заметить (а может и помочь развить), если ребенок рассказывает о дружбе или о каких-то отношениях.
Как вы думаете, о чем идет речь?
Я хочу рассказать, как помочь своему ребенку не быть рапаном или рыбой в отношениях.
Ведь начинаются симпатии уже в младший подростковый период. Некоторые и в 10 лет уже немного влюбляются, а уж лет в 14-15 многие.
И дальнейшее формирование зависит от этого опыта в том числе, но совсем не так, как думают некоторые. Не от того зависит, хорошо ли все было, совсем не от того, как к нему отнеслись, а от того, как вел себя подросток и какие выводы он сделал.
Так что главное?
Источник: Эволюция
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