 

Мнение: Первая любовь

15.04.2020, 6:01, Разное

Друзья, как вы думаете, какое качество характеризует подростка, не важно, девочку или мальчика, которое говорит, что перед вами, возможно, будущий рыбак (рыбачка)?

Есть люди, которые с самой ранней юности – нерыбы или рыбаки.

И вот у них есть одна черта, которую родитель может заметить (а может и помочь развить), если ребенок рассказывает о дружбе или о каких-то отношениях.

Как вы думаете, о чем идет речь?

Я хочу рассказать, как помочь своему ребенку не быть рапаном или рыбой в отношениях.

Ведь начинаются симпатии уже в младший подростковый период. Некоторые и в 10 лет уже немного влюбляются, а уж лет в 14-15 многие.

И дальнейшее формирование зависит от этого опыта в том числе, но совсем не так, как думают некоторые. Не от того зависит, хорошо ли все было, совсем не от того, как к нему отнеслись, а от того, как вел себя подросток и какие выводы он сделал.

Так что главное?

Источник: Эволюция



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