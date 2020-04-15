Мнение: О похабном и позорном новом мире для России

15.04.2020, 6:00, Разное

Как ни грустно, чудес не произошло. Даже покаяние России, пришедшей со склонённой выей к основному конкуренту и главному геополитическому сопернику, оказалось уже не в силах спасти ситуацию. Остаётся пожинать горькие плоды собственной недальновидности.

Доколе?

Вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун совсем не просто так сравнил апрельскую сделку в рамках ОПЕК+ с унизительным Брестским миром. Отказавшись действовать в унисон с остальными нефтедобывающими странами, входящими в расширенный картель, #Россия не просто оказалась в положении унтер-офицерской вдовы, но и выставила себя на посмешище, показав ненадёжным партнёром. Что, возможно, ещё хуже.

Если вкратце, то в начале марта российская делегация на министерской встрече ОПЕК+ отказалась присоединиться к консенсусу о необходимости совокупного сокращения добычи на 1,5 млрд баррелей в день на фоне падения мирового спроса, как тогда считалось, по причине замедления китайской экономики из-за решительных мер в борьбе с коронавирусом. По приблизительным подсчётам, та сделка сулила российской нефтянке уменьшение выпуска всего на 0,3-0,4 млн баррелей в день, так как основное бремя готов была взять на себя сама #ОПЕК, то есть, Саудовская Аравия. Которая и так была в этом деле ломовой лошадью.

Последствия встречного предложения России «ничего не сокращать, ещё квартал подождать» уже общеизвестны: шок на нефтяном рынке, быстрый и глубокий обвал цен и развязанная саудитами ценовая война, не оконченная вплоть до сего дня: Saudi Aramco продолжает свой демпинг на европейском рынке, весьма чувствительном для РФ.

Вполне возможно, это просто арабская месть. Как говорили все участники расширенного картеля в марте, позиция России была единственным камнем преткновения в переговорах. Примерно 90% стран, не входящих в ОПЕК, были согласны с решением о дополнительном сокращении на 1,5 млн баррелей в день.

Расплата оказалась быстрой: Саудовская Аравия моментально нарастила нефтедобычу в марте и активно занялась вытеснением российской нефти с ключевых рынков. Похоже, небезуспешно, ибо РФ отреагировала весьма скоро. Если в начале марта российский президент Владимир #Путин гордо заявлял, что у страны достаточно резервов, чтобы сопротивляться давлению долгие месяцы, если не годы, то уже три недели спустя воинственный запал в речах официальных лиц сошёл на нет. А ещё через несколько дней нефтяная сверхдержава покорно согласилась на все условия «победителей». Даже Мексика, к слову, входившая в ОПЕК+ с 2016 года, сумела в конечной сделке выторговать себе послабления.

В общем, аналогия с 1918 годом действительно адекватная.

В итоге, по апрельскому соглашению в рамках ОПЕК+ #Россия будет вынуждена по-живому резать нефтедобычу на 2,5 млн баррелей в день (от среднего уровня I квартала), до отметки 8,5 млн баррелей в день, тогда как для Саудовской Аравии такое же 2,5-миллионное сокращение объёмов окажется наполовину бумажным. Королевство в I квартале добывало в среднем 9,7-9,8 млн баррелей.

Этим, конечно, потери не ограничатся. Одно дело временно закрыть несколько десятков высокодебитных скважин в аравийской пустыне, где даже природные условия благоприятствуют. И совсем другое – законсервировать почти пятую часть действующего скважинного фонда. В последнем случае существует реальный риск того, что часть законсервированных установок впоследствии окажется невозможно вернуть к жизни: #нефть там либо запарафинится, либо даже уйдёт.

В общем, расхлёбывать эту кашу придётся ещё долго. А заварил её, как все знают, один знатный нефтяник, государственник, патриот и вообще правая рука. Да, финальное решение принималось на более высоком уровне, но именно он употребил всё своё влияние, чтобы в марте оно было анти-ОПЕКовским.

История не знает сослагательного наклонения, а потому неизвестно доподлинно, как бы сложились котировки нефти, примкни в начале марта Россия к общему консенсусу. Сейчас понятно, что сокращения на 1,5 млн баррелей с 1 апреля, вероятно, не хватило бы для удержания нефтяных цен выше отметки 50 долл. за баррель. С другой стороны, рынок не испытал бы шока от распада сделки, показавшей себя хорошим инструментов против спекулянтов, склонных играть на понижение нефтяных цен. Да и КСА не пошла бы на демпинг: не было бы оснований проучить разрушителя конвенции. Более того, продолжила бы закрывать глаза на мелкие нарушения Россией своих обязательств.

Теперь же обязательства России стали уже не внутренним делом картеля, но, освящённые декларациями виртуального саммита G20, превратились в международные. За исполнением которых будут следить в том числе #США, у которых всегда наготове внушительный пакет санкций для ослушников. При этом сами Штаты в рамках сделки ограничились естественным снижением добычи на сланцевых пластах (но там и скорость восстановления скважин – недели а не месяцы и кварталы).

В общем, Россия прогнулась по всем статьям, а денежные потери от мартовской эскапады оцениваются в 30 млрд долл. Положа руку на сердце, оно того стоило?