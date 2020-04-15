 

Названы вредные для здоровья ароматические средства

15.04.2020, 5:53, Разное

Специалисты сообщили, что неблагоприятное действие на здоровье людей могут оказать ароматические средства. Имеются в виду летучие вещества, проникающие в организм если использовать масла и аэрозоли.
Ароматические средства применяли еще три тысячи лет назад в древнем Египте. и даже тогда создавались концентраты по схожим рецептам, которые используют сегодня. Первыми о неблагоприятном влиянии ароматизаторов заговорили специалисты из Великобритании. Они сообщили, что эффект плацебо, который появляется при восприятии приятного аромата, влечет за собой заболевания психики.

Эксперты из Тайваня заявляют, вещества, которые находятся в экстрактах, могут провоцировать аллергические реакции. Было проведено исследование, где участвовали 4300 людей, которым предложили целую неделю поддерживать в доме один аромат. И как оказалось, в 30% случаях аромат химических и натуральных смесей провоцировал психозы и раздражительность. Перед применением ароматических средств лучше проконсультироваться с доктором.



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