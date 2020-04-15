 

Россияне вылетели из США возвратным рейсом «Аэрофлота»

15.04.2020, 5:48, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом «Аэрофлота».

На электронном табло в первом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в 20.07 по местному времени (03.07 мск) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен, передает ТАСС.

Ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково – 11.45 мск. Далее самолет вылетит в аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

Как сообщили сотрудники «Аэрофлота», на борту находятся более 260 человек. Пассажиры, в числе которых есть несовершеннолетние, рассказали, что живут в Московской и Ленинградской областях.

Во вторник на борту этого же самолета Boeing 777-300 в Нью-Йорк из Москвы прибыла группа американцев, пожелавших вернуться в США.

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / В ЕС не осталось стран без коронавируса

27.03 / Глава Минздрава рассказал о возможности походов в баню во время коронавируса

12.03 / Fox News – «профессиональный неудачник» Сандерс легко уступит президентство «недееспособному» Байдену

17.03 / Турция планирует купить еще одну партию зенитных ракетных комплексов “Триумфов”

27.03 / Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве увеличилось до 55

23.02 / Когда придет настоящая весна: прогноз метеоролога

31.03 / Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

07.04 / Кремль решил не приглашать ветеранов на парад Победы в Москве

20.02 / 10 стран мира, где детям живется хуже всего

27.03 / “Миллионы могут умереть”. Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ускоряется по экспоненте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска