Россияне вылетели из США возвратным рейсом «Аэрофлота»

15.04.2020, 5:48, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом «Аэрофлота».

На электронном табло в первом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в 20.07 по местному времени (03.07 мск) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен, передает ТАСС.

Ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково – 11.45 мск. Далее самолет вылетит в аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

Как сообщили сотрудники «Аэрофлота», на борту находятся более 260 человек. Пассажиры, в числе которых есть несовершеннолетние, рассказали, что живут в Московской и Ленинградской областях.

Во вторник на борту этого же самолета Boeing 777-300 в Нью-Йорк из Москвы прибыла группа американцев, пожелавших вернуться в США.

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.

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