“Мрія” перевезла в Польшу рекордный медицинский груз. За посадкой наблюдали онлайн тысячи людей

15.04.2020, 5:31, Новости дня

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрiя” перевез в Польшу из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ГП “Антонов” на своей странице в Facebook.

“13 апреля “Мрія” вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты общим объемом около 1000 м³”, – сказано в сообщении.

В компании отметили, что за всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета.

“После загрузки самый большой в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту Алматы, Казахстан, для дозаправки топливом и отдыха экипажа”, – сообщили в компании.

За посадкою Ан-225 «Мріі» в аеропорту Шопена в Варшаві спостерігали онлайн близько 80 тисяч людейЛітак Ан-225 "Мрія"… Posted by Antonov Company on Teisipäev, 14. aprill 2020

За посадкой Ан-225 в польском аэропорту Шопена, который вел прямую трансляцию события, наблюдали онлайн около 80 тыс. человек.

"Cargo dla Polski" pierwsze lądowanie An225 Mrija na Lotnisku Chopina – 14.04.2020 ✈️📦🇵🇱 #CargoDlaPolski Pierwsza wizyta An225 Mrija na Lotnisku Chopina odbywa się w ramach operacji „Cargo dla Polski”. ✈️ Samolot przywozi materiały do walki z wirusem zakupione przez KGHM to my i Grupa LOTOS.Dziękujemy, że zostaliście z nami, #zapraszamy na relację z odlotu samolotu. #flyWAW | #ŁączymyPolskę | #Zostanwdomu Posted by Lotnisko Chopina on Teisipäev, 14. aprill 2020

Самолет Ан-225 “Мрія” стал шестым самолетом авиакомпании “Авиалинии Антонова”, которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,94 млн, из них более 465 тыс. выздоровели, более 121 тыс. умерли.

На счету “Мрії” более 200 рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и в Книге рекордов Гиннесса.