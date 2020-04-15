Гендиректор ДТЭК заявил, что государство должно решить, нужны ли ему работающие шахты

15.04.2020, 5:31, Новости дня

Власти в Украине должны решить, нужны ли стране работающие шахты, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии “Обозревателю”.

“Сегодня около 90 тыс. человек работают в этой отрасли. До 30% производства электроэнергии до последнего времени было с использованием угля. Естественно, шахты строились вместе с городами, и в этой отрасли более 65 моногородов, в которых проживает более 1 млн 300 тыс. людей, наших украинцев”, – рассказал он.

Тимченко считает, что для выхода из кризиса в отрасли есть несколько сценариев, и при выборе шокового, как это в свое время сделала Великобритания, 90 тыс. шахтеров останутся без работы, а бюджеты многих городов – без источников денег.

“Фонд оплаты труда – это основной ресурс пополнения бюджетов городов, в которых работают наши угольные предприятия. Фактически сегодня идет тот принцип домино, в том числе и в тех городах, где мы работаем. Мы не платим заработную плату в полном объеме, резко снижаются поступления в местные бюджеты по подоходному налогу и по другим платежам местным, – в местных бюджетах недостаточно ресурсов для поддержки учителей, докторов, тех, кто занимается коммунальной инфраструктурой и т.д.”, – подчеркнул руководитель.

ДТЭК из-за кризиса в энергоотрасли вынужден приостановить работу всех своих шахт и вспомогательных предприятий объединения “Павлоградуголь”, заявил он.

“Что произошло за 15 лет, с момента покупки крупнейшего угольного объединения “Павлоградуголь”? Мы привлекли боле $3,5 млрд инвестиций. Что мы смогли достигнуть? Производительность рабочего по добыче 97 тонн по сравнению с 11 на государственных шахтах. Нагрузка на очистной забой более 2 тыс. тонн по сравнению с 400 на госшахтах. Уровень заработной платы один из самых высоких. То есть мы достигли 19,5 тыс. уровень зарплаты на наших шахтах. Фактически “Павлоградуголь” стал флагманом и базой энергетической отрасли нашей страны”, – отметил Тимченко.

Он сообщал, что ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения “ДТЭК Павлоградуголь”, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК с 20 апреля. На предприятиях работает около 22 800 человек, “Павлоградуголь” за год уплатил 5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.