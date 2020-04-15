 

Первого заместителя Кличко подозревают в получении взятки от застройщика – СМИ

15.04.2020, 5:31, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, который, возможно, через посредника требовал неправомерную выгоду в размере $125 тыс. от представителя компании-застройщика. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохоронителей.

По информации тележурналистов, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Сотрудники спецслужбы задержали посредника после получения $60 тыс. Источники ТСН утверждают, что посредник действовал по указанию и согласованию с Поворозником; якобы они вынашивали намерения получить с другого строительного объекта еще $246 тыс.

Официальных подтверждений информации об инциденте не было. Источники НВ, “Украинской правды” и агентства “Интерфакс-Украина” подтверждают, что в КГГА идут обыски.

Поворозник с 21 декабря 2017 года является первым заместителем главы горгосадминистрации Виталия Кличко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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