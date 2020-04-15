 

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

15.04.2020, 5:30, Новости дня

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью украинским СМИ не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их (российским – прим. ВЗГЛЯД) критической инфраструктуры, вроде того же «Каменского» (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

Павлоградский химзавод занимается производством, переработкой и утилизацией ракетного топлива.

Ранее украинские СМИ рассказывали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. Речь тогда также шла о реактивной системе залпового огня «Ольха», которая, как говорилось в публикации, якобы способна «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, стоит ли РФ бояться украинских ракет.



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