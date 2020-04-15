Генсек ООН отреагировал на отказ Трампа финансировать ВОЗ
15.04.2020, 5:30, Новости дня
Сейчас не время приостанавливать выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя решение президента США Дональда Трампа о приостановке взносов в организацию в разгар пандемии коронавируса.
«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», – приводит его слова ТАСС.
Гутерриш считает, что ВОЗ должна оказываться поддержка, поскольку «абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19».
По его словам, тысячи сотрудников Всемирной организации здравоохранения «сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников».
Генсек ООН подчеркнул, что из пандемии необходимо будет «извлечь уроки», но отметил, что «время для этого еще не наступило».
Ранее в среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.
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