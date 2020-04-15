 

Генсек ООН отреагировал на отказ Трампа финансировать ВОЗ

15.04.2020, 5:30, Новости дня

Сейчас не время приостанавливать выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя решение президента США Дональда Трампа о приостановке взносов в организацию в разгар пандемии коронавируса.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», – приводит его слова ТАСС.

Гутерриш считает, что ВОЗ должна оказываться поддержка, поскольку «абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19».

По его словам, тысячи сотрудников Всемирной организации здравоохранения «сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников».

Генсек ООН подчеркнул, что из пандемии необходимо будет «извлечь уроки», но отметил, что «время для этого еще не наступило».

Ранее в среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Восстановлена работа потерянного в ноябре спутника «Глонасс»

08.04 / Европейские рынки демонстрируют спад в связи с новыми данными по COVID-19

16.03 / Федор Кудряшов помог “Антальяспору” обыграть одного из лидеров

06.03 / Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок на Хоккайдо

04.04 / МВФ увеличил с $50 до $100 млрд резервы для помощи странам в борьбе с коронавирусом

15.02 / В Петербурге пьяный актер на BMW сбил пешехода

16.03 / Большинство россиян выразили готовность отдать голос за Путина в 2024 году

08.04 / Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца «Теодор Рузвельт»

06.04 / Утвержден максимальный объем средств для обращений о кредитных каникулах

17.02 / Нафтогаз уточнил ущерб от потери активов в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска