 

На фоне кризиса Турция расширяет полномочия Фонда национального благосостояния

15.04.2020, 5:25, Новости дня

Турция позволит своему Фонду национального благосостояния приобретать частные компании, терпящие бедствие. Это говорит о серьезном политическом сдвиге, который должен изменить экономику после завершения пандемии.

Фонд будет вливать наличные или приобретать контрольные пакеты акций стратегических компаний в рамках, определенных политиками, заявили высокопоставленные чиновники. Во вторник правящая партия представила необходимые изменения к законодательству в парламент, отмечает Bloomberg.

Ожидается, что в ближайшие годы под непосредственный контроль государства будет переходить все большее число нефинансовых компаний, сообщил один из чиновников.

Турция начинает трансформировать политику, готовясь вернуть себе контроль над рядом секторов экономики. В отличие от фискальной стратегии последних 20 лет, правительству придется расширить заимствования, направляя эти деньги на спасение или покупку компаний.

При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, который у власти с 2003 года, государственный сектор Турции отказался от компаний и использует вырученные средства для расширения вдвое суверенного долга в коэффициенте к ВВП.

Новый подход дает возможность турецкому правительству через несколько лет использовать финансовые возможности для получения долга и акционерного капитала стратегических компаний, которые могут испытывать трудности при заимствовании из-за рубежа. Стратегическими будут считаться компании в сфере энергетики, телекоммуникаций и инфраструктуры.

Согласно законопроекту фонд, стоимость акций которого в 2017 году составляла $40 миллиардов, будет освобожден от множества корпоративных положений, регулирующих инвестиции в частные компании.

Он больше не будет придерживаться ряда правил Совета по рынкам капитала, включая слияния и поглощения. Он получит больше возможностей для инвестиций в компании, в которых у него нет долей или где он является миноритарным акционером.

Он не связан коммерческим законом, который требует, чтобы фонд компенсировал миноритарным акционерам их убытки в течение определенного периода, если фонд, как мажоритарный владелец, будет проводить политику, наносящую ущерб.

Фонд был создан после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году. Власти представляли его как панацею от всех уязвимых мест экономики. Ему принадлежат доли в крупнейших компаниях Турции, включая авиаперевозчика Turkish Airlines и крупнейшего государственного кредитора Ziraat Bank.



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