МВФ ожидает худшей рецессии с 1930-х годов

15.04.2020, 5:25, Новости дня

МВФ ожидает, что в этом году мировая экономика, вероятно, пострадает от наихудшего финансового кризиса со времен Великой депрессии.По оценке экспертов фонда глобальное падение составит 3%, хотя еще в январе они прогнозировали увеличение мирового ВВП на 3,3% в 2020 году.

“Весьма вероятно, что в этом году мировая экономика переживет худшую рецессию со времен Великой депрессии, превосходящую ту, которая наблюдалась во время мирового финансового кризиса десятилетие назад”, — приводится в отчете World Economic Outlook комментарий главного экономиста МВФ Гиты Гопинат.

При этом если в январе МВФ ожидал, что рост мирового ВВП в 2021 году составит 3,4%, то теперь речь идет о 5,8%. Правда столь высокий показатель будет обусловлен эффектом низкой базы.

При этом в интервью CNBC Гопинат отметила, что текущий кризис отличается тем, что ситуация зависит не только от экономической политики: условия диктует пандемия, которая неизвестно когда закончится.

Есть, конечно, и некоторые положительные моменты. Так главный экономист МВФ отметила, что по сравнению с периодом Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия, сейчас гораздо лучше обстоят дела в сфере здравоохранения. “На экономическом фронте, я думаю, что имеет большое значение то, что есть кредиторы последней инстанции, что денежно-кредитная политика способна активно вмешиваться и обеспечивать достаточную ликвидность на рынках, что фискальная политика может играть важную роль в поддержке компаний и домашних хозяйств”, – добавила Гопинат.