В сносе памятника Коневу в Праге замешана компания из США

15.04.2020, 5:25, Новости дня

Посольство РФ в США выясняет роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Как сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, именно эта американская фирма подготовила доклад с обоснованием сноса памятника. На запрос российских дипломатов компания пока не ответила, передает ТАСС.

"По всей видимости, им есть что скрывать, — добавил Анатолий Антонов. — Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена".

Он отметил, что снос памятника не вызвал интереса в американских СМИ и что разрекламированные высокие стандарты американской журналистики больше не работают.

Памятник маршалу Коневу (войска его фронта освободили столицу Чехии от нацистов 9 мая 1945 года) был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году. 3 апреля по решению властей района Прага-6 монумент был снесен.

В письме своему чешскому коллеге министр обороны РФ призвал вспомнить о событиях 75-летней давности. По словам Сергея Шойгу, РФ не может остаться безучастной к сносу памятника. Министр подчеркнул, что Москва готова взять на себя все расходы на транспортировку монумента. В министерстве обороны Чехии на письмо из Москвы ответили, что у них нет полномочий передать памятник, так как отношения к нему не имеют.