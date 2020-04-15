Мнение: В нашем доме поселился удивительный сосед… с чемоданом тротила

15.04.2020, 5:25, Разное

Честно говоря, я просто обалдел от этой новости. Взяли мужика из нашего дома. А у него оказался чемодан с тротилом. Вот он – на фото. Есть у меня “читатели”, которые за мной очень пристально следят (я же в отличие от многих других блогеров свою личность не скрываю). Они в курсе, что живу я теперь у Тропаревского парка в районе Теплый стан. Разъехался с женой. И сейчас – снимаю квартиру, на самоизоляции с любимым сыном. Так вот, мне в очередной раз не по себе. И вовсе не из-за коронавируса, а из-за таких “охренительных”, точнее – “охреневших”, соседей.

Тропаревский парк нынче закрыт для посещения.

Потрясающее, кстати, место. Сейчас там гнездятся птицы, поют по утрам, вовсю бегают зайцы, лисы, периодически даже выбегают на проезжую часть. Вообще, после 14 лет жизни в ЦАО в районе Арбат жить снова возле леса (как некогда я жил в Митино 4 года) – потрясающе.

Мы до режима самоизоляции с Львом Андреевичем гуляли много и по парку и по детским площадкам, которые в районе Теплый стан восхитительные. Соседи – в основном, милые интеллигентные люди с детьми или старички. В центре, кстати, публика тоже очень разнообразная. Те, кто снимает там квартиры, довольно нервные и порой грубые, кто живет давно – куда приятнее.

Сейчас говорят в нашем доме, что тихий соседушка с 4 этажа, как оказалось, сошел с ума. Паранойя. И он стал копить тротил, чтобы защищаться от недругов. Чемоданчик в его схроне обнаружил дворник ГБУ “Жилищник”. Я представления не имею, как дворник оказался в парке. Но, наверное, туда дворники все-таки ходят. Хотя все и опечатано.

Мужика, старшая по дому сообщила, отловили как обычно в таких случаях – с помощью засады. Какое же счастье, что тротил он хранил не дома, а в Тропаревском парке. Но сколько еще всяких дураков может жить в нашем доме? В районе Арбат я жил в доме, где было 9 квартир, и знал всех до одного жильцов. Да еще и в подвале полиция сидела – опорный пункт и участковый. А тут же не перезнакомишься со всеми – в одном подъезде человек двести.

И вроде бы, он даже не террорист. Бывший военный, который немного поехал крышей. Но вот выяснилось помимо этого всего, что в этом нашем прекрасном парке, где я гулял по вечерам, в конце марта два дня подряд находили фрагменты человеческих тел (неизвестно совершенно, поймали маньяка или нет), а в феврале нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Вот же ё-моё. Так живешь, и ничего не знаешь. Работаешь себе, с ребенком играешь и общаешься, стараешься реже выходить даже в магазин, чтобы не подцепить заразу… А тут такое.

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