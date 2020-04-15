В США от коронавируса за сутки умерли рекордные 2228 человек

15.04.2020, 5:16, Новости дня

За минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

Днем ранее в США скончались 1 тыс. 509 человек, передает РИА «Новости».

По данным университета, в США подтверждено около 608 тыс. случаев коронавируса, умерли почти 26 тыс. человек.

Кроме того, число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Мексике достигло 406, за последние сутки умерли 74 инфицированных пациента, передает ТАСС.

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