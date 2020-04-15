Как и когда закончится пандемия COVID-19?

15.04.2020, 5:00, Разное

Как и когда закончится пандемия COVID-19?

В метро все больше людей в медицинских масках, которые стараются не прикасаться к поручням. Любимые места закрывают на карантин, а обучение студентов и школьников переходит в дистанционный формат. Многие научились мыть руки с особой тщательностью и даже использовать антисептики. Пандемия затронула практически все страны мира, привела к закрытию границ, остановке производств и отмене массовых мероприятий. Но когда же это закончится? Точного ответа на этот вопрос пока еще нет. Однако в этой статье мы поговорим о трех возможных вариантах развития событий.

Сдерживание и изоляция

Срок: от 3 месяцев и больше

Есть мнение, что пандемию получится урегулировать через сдерживание вируса. Для этого нужно будет выявлять и изолировать больных, чтобы болезнь не смогла распространяться. Эта мысль кажется логичной: вспышка атипичной пневмонии 2003 года, также вызванная членом семейства коронавирусов, закончилась с помощью изоляции больных.

Главная проблема этой стратегии в том, что из-за сложностей с диагностикой вируса точных данных о количестве заболевших нет. Статистика просто не учитывает те случаи, когда болезнь протекает легко или бессимптомно. Это значит, что многие люди могут быть заражены, но не подозревают об этом, и, следовательно, не соблюдают самоизоляцию и распространяют заболевание.

В то же время, эксперты из Китая сообщают, что эпидемию можно остановить к лету, если все страны примут серьезные меры карантина. В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, пик коронавируса уже прошел, и теперь власти сняли ограничения и открыли доступ в город Ухань. Однако, есть сомнения по поводу того, действительно ли Китай теперь способен контролировать вспышку коронавируса и не способствует ли эта мера продолжению распространения вируса. Сейчас больницы в Ухани перестали тестировать пациентов и не фиксируют случаи бессимптомного наличия вируса в организме человека, а значит в городе все еще находится много зараженных людей и эпидемия может продолжиться, но, возможно, не такими быстрыми темпами.

Вакцинация

Срок: 18 месяцев и больше

Вакцина — первый способ борьбы с COVID-19. Если привить большую часть людей, пандемия должна остановиться в развитии. В России пройдена первая стадия разработки и создано три прототипа. Испытания будут завершены в июле, и примерно через 11 месяцев вакцина должна быть окончательно готова. А в США на прошлой неделе первый человек уже получил экспериментальную вакцину. Это случилось после того, как исследователям разрешили пропустить правило испытаний на животных – в первую очередь из-за кризисной ситуации. Но даже если эти первоначальные тесты пройдут успешно, все равно потребуется до 18 месяцев, чтобы любая потенциальная вакцина стала доступной для большинства людей.

На длительность пандемии повлияет и то, насколько эффективно государства смогут бороться с вирусом до появления на рынке вакцины. Для этого им нужно замедлить его распространение (например, путем полного или частичного карантина, о котором мы поговорили выше) и подготовить больницы к большому количеству пациентов, увеличив количество мест и аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Естественный иммунитет

Срок: от 24 месяцев и больше

И наконец наименее радужный вариант: вы, вероятно, заразитесь коронавирусом, но это поможет преодолеть пандемию. Если вирус продолжит распространяться, то в конечном итоге многие люди будут заражены и (если они выживут) станут к нему невосприимчивы. В таком случае вспышка исчезнет сама по себе, но неизвестно, сколько людей пострадает при таком сценарии. Это явление известно как коллективный иммунитет. Стратегию формирования коллективного иммунитета изначально выбрала Великобритания, но затем отказалась от нее, посчитав, что это приведет к высоким показателям госпитализации и необходимости оказания неотложной медицинской помощи одновременно большому числу людей.

Подводя итоги, можно сказать, что для борьбы с COVID-19 по разным оценкам потребуется от 3 до 24 месяцев. Как предполагает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в Москве пик инфекции придется уже на начало апреля, а значит в ближайшее время ожидать конца эпидемии в РФ явно не стоит.