Трамп оспаривает полномочия штатов в вопросе об открытии экономики
15.04.2020, 4:55, Новости дня
Президент США Дональд Трамп подвергся критике из-за утверждений о том, что решение о сроках открытия экономики является его прерогативой.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник заявил, что готов оспорить в суде любой указ Трампа, предписывающий возобновить работу экономики в штате на фоне пандемии, если это будет представлять угрозу для общественности.
«Если бы он приказал мне открыть экономику таким образом, что это поставит под угрозу здоровье жителей моего штата, я не стал бы этого делать. И возник бы конституционный спор между штатом и федеральным правительством, и это дошло бы до суда», – сказал Куомо в интервью CNN.
Трамп, выступая в понедельник на брифинге в Белом доме, заявил, что штаты «не могут ничего сделать без одобрения президента».
По словам Трампа, это подкрепляется многочисленными положениями Конституции.
«Когда кто-то является президентом США, его власть абсолютна», – сказал он.
Двое видных сенаторов-республиканцев оспаривают это утверждение. «Федеральное правительство не обладает абсолютной властью», – написала в «Твиттере» сенатор от штата Вайоминг Лиз Чейни.
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил: «Решение о том, как и когда корректировать распоряжения по социальному дистанцированию, должны принимать губернаторы».
Он также написал в «Твиттере»: «Федеральные рекомендации Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Белого дома будут иметь больше значение, но Конституция и здравый смысл диктуют, что эти решения должны приниматься на уровне штатов».
В соответствии с Конституцией, полномочия, не переданные федеральному правительству, остаются штатам.
Когда один из журналистов сказал президенту, что он неправ, тот отмахнулся: «Хватит, пожалуйста».
Выступление Трампа на брифинге в понедельник также критикуют из-за того, что он показал видеоролик, призванный опровергнуть сообщения СМИ о том, что Белый дом проигнорировал предупреждения по поводу коронавируса на ранних этапах пандемии. Критики президента сочли этот материал «пропагандистским».
«Все, что мы делали, было правильно», – заявил Трамп, завершив демонстрацию видео, подготовленного директором по работе в соцсетях Дэном Скавино и другими сотрудниками Белого дома.
Бывший главный редактор New York Times Хоуэлл Рэйнс назвал видео «одним из самых поразительных актов дезинформации со стороны Белого дома со времен войны во Вьетнаме».
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