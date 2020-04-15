Трамп оспаривает полномочия штатов в вопросе об открытии экономики

15.04.2020, 4:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подвергся критике из-за утверждений о том, что решение о сроках открытия экономики является его прерогативой.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник заявил, что готов оспорить в суде любой указ Трампа, предписывающий возобновить работу экономики в штате на фоне пандемии, если это будет представлять угрозу для общественности.

«Если бы он приказал мне открыть экономику таким образом, что это поставит под угрозу здоровье жителей моего штата, я не стал бы этого делать. И возник бы конституционный спор между штатом и федеральным правительством, и это дошло бы до суда», – сказал Куомо в интервью CNN.

Трамп, выступая в понедельник на брифинге в Белом доме, заявил, что штаты «не могут ничего сделать без одобрения президента».

По словам Трампа, это подкрепляется многочисленными положениями Конституции.

«Когда кто-то является президентом США, его власть абсолютна», – сказал он.

Двое видных сенаторов-республиканцев оспаривают это утверждение. «Федеральное правительство не обладает абсолютной властью», – написала в «Твиттере» сенатор от штата Вайоминг Лиз Чейни.

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил: «Решение о том, как и когда корректировать распоряжения по социальному дистанцированию, должны принимать губернаторы».

Он также написал в «Твиттере»: «Федеральные рекомендации Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Белого дома будут иметь больше значение, но Конституция и здравый смысл диктуют, что эти решения должны приниматься на уровне штатов».

В соответствии с Конституцией, полномочия, не переданные федеральному правительству, остаются штатам.

Когда один из журналистов сказал президенту, что он неправ, тот отмахнулся: «Хватит, пожалуйста».

Выступление Трампа на брифинге в понедельник также критикуют из-за того, что он показал видеоролик, призванный опровергнуть сообщения СМИ о том, что Белый дом проигнорировал предупреждения по поводу коронавируса на ранних этапах пандемии. Критики президента сочли этот материал «пропагандистским».

«Все, что мы делали, было правильно», – заявил Трамп, завершив демонстрацию видео, подготовленного директором по работе в соцсетях Дэном Скавино и другими сотрудниками Белого дома.

Бывший главный редактор New York Times Хоуэлл Рэйнс назвал видео «одним из самых поразительных актов дезинформации со стороны Белого дома со времен войны во Вьетнаме».