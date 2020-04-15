 

Китай пытается предотвратить новую вспышку коронавируса на границе с Россией

15.04.2020, 4:55, Новости дня

Китай столкнулся с новой вспышкой коронавируса, которая на этот раз произошла рядом с северной границей КНР с Россией, вдалеке от Уханя – эпицентра предыдущей вспышки COVID-19, о победе над которой недавно сообщили власти страны.

В данный момент китайско-российская граница закрыта, вдоль нее развернуты медицинские службы, пытающиеся не допустить распространения вируса из нового эпицентра – провинции Хэйлунцзян и соседней Внутренней Монголии. К вечеру понедельника в городе Суйфэньхэ, находящемся у границы с Приморским краем, был развернут полевой госпиталь, оснащенный диагностической лабораторией.

В Суйфэньхэ прибыли 22 эксперта из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний при китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний. Они смогут помочь городским властям проводить до 1000 тестов в день.

Согласно официальным данным, в Суйфэньхэ, городе с населением чуть менее 70 000 человек, зарегистрировано не менее 243 завезенных из России случаев COVID-19. Более чем у 100 человек тест на вирус дал положительный результат, однако при этом у них не было выявлено никаких симптомов.

«Импорт» коронавируса из России составляет почти половину всех выявленных в Китае случаев ввоза инфекции из-за рубежа.

«Мы столкнулись с действительно серьезной ситуацией на северо-востоке страны, в Суйфэньхэ», – заявил в понедельник на пресс-конференции эксперт Национальной комиссии здравоохранения Ван Бин.

Суйфэньхэ находится примерно в 1300 км к северо-востоку от Пекина, на границе с российским городом Пограничным на юго-западе Приморского края. Город является оживленным пунктом торговли с соседней Россией. В последние недели из-за введенных ограничений на пересечение границы объемы торговли заметно сократились, что привело к миграции жителей Суйфэньхэ в крупные города в поисках работы. Россия закрыла сухопутную границу для туристов из Китая в январе. Китайские власти объявили о 30-дневном карантине для всех людей, прибывающих воздушным транспортом в Суйфэньхэ и Харбин, столицу провинции Хэйлунцзян. Сухопутная граница была полностью закрыта на прошлой неделе.

«Консульство КНР вновь настоятельно напоминает китайским гражданам, чтобы они не совершали кратковременные поездки в приграничный регион», – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник консульством КНР во Владивостоке.

Власти КНР утверждают, что новые случаи локального заражения в Китае упали почти до нуля благодаря введению строгих запретов на передвижения и социального дистанцирования. Из 89 случаев заражения, зарегистрированных во вторник, 86 были выявлены у людей, прибывших из-за границы.



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